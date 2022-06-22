Kamikaze savcı açığa alındı: 15 Temmuz darbe girişimine “ihtilal” demişti

FETÖ sanığının tutukluluğunun kaldırılmasına yönelik mütalaasında meslek etiğine aykırı ifadeler kullanan Cumhuriyet savcısı hakkında soruşturma açıldı. İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ üyeliğinden yargılanan sanık Ahmet Yenisarı'nın tutukluluğuna itiraz edilmesinin ardından Cumhuriyet Savcısı İsmail Lale, tutukluluğun kaldırılmasına yönelik mütalaa verdi. Örgütün İzmir Çiğli sorumlularından olan Yenisarı'nın, FETÖ’ye bağlı birçok dernekte yöneticilik yaptığı, FETÖ elebaşı Gülen’in talimatıyla 2014'te Bank Asya’ya para yatırdığı ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilmişti.

ENGİZİSYONA BENZETTİ

Cumhuriyet Savcısı Lale, hazırladığı mütalaada “dosya kapsamıyla örtüşmeyen, meslek etiğine aykırı ve yorum içeren” skandal ifadeler kullandı. Lale, mütalaasında “Ceza sorumluluğunun şahsiliği beşeri ve evrensel en temel ilkesi olduğu gibi uygulanmadığı yerlerde; kanun vardır ancak hukuk yoktur. Engizisyon mahkemeleri güya kanunla işliyordu. Fakat devlete isyan eden veya muhalif grubun sadece isyan edenleri değil tüm taraftarları, akrabaları, çoluk ve çocuklarını hatta mezardan ölüleri çıkartıp cezalandırdığı için tarihe vahşet ve ilkellik olarak geçmiştir. Bu, faraza GSY Kulüp Yönetimi İstanbul’da bir örgüt kurup isyana kalkıştı diye, İzmir’de maçlara gitmiş veya kombine bilet almış kişileri kadın, çoluk çocuk demeden örgüt üyesi diye sorumlu tutmaya benzer” ifadelerine yer verdi. Mütalaasında 15 Temmuz darbe girişiminden “ihtilal” diye söz eden Lale, tüm FETÖ davalarını tartışmaya açacak şu ifadeleri kullandı: “15 Temmuz 2016 yılında devlete karşı girişilen ve belki 4-5 bin kişinin irade ve teşebbüs ettiği ihtilali, arkadaş ve taraftar olsa bile 4-5 milyon kişiye teşmil etmek, yani yetişkin nüfus olan 30-40 milyonun yüzde 15’ini terörist ilan etmek ve devletin hasmı haline getirmenin 1. Md'deki toplum barışını koruma amacına da aykırı olduğu kanatiyle...”

HSK AÇIĞA ALDI

Skandal mütalanın ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhuriyet Savcısı İsmail Lale hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) inceleme ve soruşturma izni verdi. Konuyu görüşen HSK İkinci Dairesi, savcı Lale'yi 3 ay süreyle tedbiren görevden uzaklaştırdı. İsmail Lale, HSK'nın 19 Haziran'da yayımladığı kararnameyle İzmir'den Gaziantep'e atanmıştı.

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