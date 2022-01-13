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ANKARA

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç: Yargının yükünü hafiflettik

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun (KDK) son 9 yılda 189 bin 595 şikayet başvurusu aldığını açıklayan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 19 bin 740 başvurunun sonuçlandığını belirtti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kamu Başdenetçisi ​​Şeref Malkoç: Yargının yükünü hafiflettik ​
Şeref Malkoç

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun (KDK) son 9 yılda 189 bin 595 şikayet başvurusu aldığını açıklayan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 19 bin 740 başvurunun sonuçlandığını belirterek “On binlerce dosyanın yargıya, adliyelere intikal etmesinin önüne geçtik, bir yönüyle de yargının yükünü hafiflettik” dedi.

Şeref Malkoç, geçen yıl 1604 karar verdiklerini söyledi. Malkoç, “Verilen kararlar kadar önemli olan diğer bir husus da dostane çözüm kararı. 2021 yılında 3 bin 160 dostane çözüm kararı vermişiz. 1320 ret kararımız var” bilgisini verdi. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, KDK’nin kararlarına uyma oranlarının yüzde 80 olan Avrupa ortalamasını yakaladığını söyledi.

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