Kamu çalışanlarının eğitim sertifikalarında 'blok zincir' dönemi

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Hizmete sunulduğu 2020 yılından itibaren bin 596 kamu kurumundan 3 milyona yakın kamu çalışanının en az bir eğitim aldığı ve 500 milyon eğitim izlenme sayısını aşan Uzaktan Eğitim Kapısı, çalışan eğitiminde lider platformlardan birisi haline gelmiştir. Avrupa Komisyonu ve OECD gibi uluslararası çatı kuruluşlar tarafından hazırlanan raporlarda defalarca iyi uygulama örneği olarak gösterilen Platform'a, e-insan mobil uygulamasından da erişebilmektedir.





Yetenek yönetimi hizmetlerinin tek bir noktadan sunulduğu ve 1 milyon indirme sayısına ulaşan e-insan, kamu çalışanlarının öğrenme süreçlerini daha esnek hale getirmiş ve hayat boyu öğrenme kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlamıştır. Fırsat eşitliği sunan e-insan mobil uygulaması ile dijital eğitim ve geliştirme faaliyetlerine katılım son bir yılda iki katından fazla artmıştır.





Yetkinliklerin sertifikalandırılmasında blok zincir teknolojisine geçişin ilk adımı olarak, Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden alınacak eğitimler ile sunulan 20 milyonu aşkın sertifikaya, Platform'a ek olarak artık e-Devlet üzerinden de erişilebilecektir. Sertifikalar, üzerinde yer alan karekod ve barkod numarası aracılığıyla doğrulanabilecektir. Kamu çalışanlarının bilgi, beceri ve yetkinliklerini belgelendirme sürecini daha güvenilir ve şeffaf hale getiren bu gelişme ile Türkiye'nin yetenek yönetimi alanına öncülük eden bir konuma gelmesi hedeflenmektedir.







