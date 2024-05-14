|
Gündem

Kamu çalışanlarının eğitim sertifikalarında 'blok zincir' dönemi

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, kamu çalışanlarının bilgi, beceri ve yetkinliklerini belgelendirme sürecini blok zincir teknolojisinden faydalanarak dönüştürüyor. Yapay zeka temelli dijital öğrenme platformu Uzaktan Eğitim Kapısı'ndan alınan sertifikaların, dünya çapında güvenilir kaynaklardan doğrulanması sağlanıyor.

16:39 - 14/05/2024 Salı
DHA
CUumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi
CUumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Hizmete sunulduğu 2020 yılından itibaren bin 596 kamu kurumundan 3 milyona yakın kamu çalışanının en az bir eğitim aldığı ve 500 milyon eğitim izlenme sayısını aşan Uzaktan Eğitim Kapısı, çalışan eğitiminde lider platformlardan birisi haline gelmiştir. Avrupa Komisyonu ve OECD gibi uluslararası çatı kuruluşlar tarafından hazırlanan raporlarda defalarca iyi uygulama örneği olarak gösterilen Platform'a, e-insan mobil uygulamasından da erişebilmektedir.


Yetenek yönetimi hizmetlerinin tek bir noktadan sunulduğu ve 1 milyon indirme sayısına ulaşan e-insan, kamu çalışanlarının öğrenme süreçlerini daha esnek hale getirmiş ve hayat boyu öğrenme kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlamıştır. Fırsat eşitliği sunan e-insan mobil uygulaması ile dijital eğitim ve geliştirme faaliyetlerine katılım son bir yılda iki katından fazla artmıştır.


Yetkinliklerin sertifikalandırılmasında blok zincir teknolojisine geçişin ilk adımı olarak, Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden alınacak eğitimler ile sunulan 20 milyonu aşkın sertifikaya, Platform'a ek olarak artık e-Devlet üzerinden de erişilebilecektir. Sertifikalar, üzerinde yer alan karekod ve barkod numarası aracılığıyla doğrulanabilecektir. Kamu çalışanlarının bilgi, beceri ve yetkinliklerini belgelendirme sürecini daha güvenilir ve şeffaf hale getiren bu gelişme ile Türkiye'nin yetenek yönetimi alanına öncülük eden bir konuma gelmesi hedeflenmektedir.



#Cumhurbaşkanlığı
#İnsan Kaynakları Ofisi
#blok zincir
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İlk kez ev alacaklara 1,20 düşük faizli kredi verilecek! İlk evim konut kredisi kampanyası ne zaman başlayacak son durum ne?