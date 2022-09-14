Kamu görevlilerine saldırı hazırlığı yapan teröristler kıskıvrak yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK'nın kamu görevlilerine yönelik saldırı hazırlığı yaptığı tespit edildi. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, 4 terörist yakalandı. Teröristlerin, Suruç bölgesinde görev yapan yargı mensuplarının da içerisinde olduğu kamu görevlilerine saldırı gerçekleştirmeyi planladığı öğrenildi.

ARGI GÖREVLİLERİ VE KAMU PERSONELLERİNE SALDIRACAKLARDI

PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyelerine yönelik Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, Suruç bölgesinde görev yapan yargı mensuplarının da içerisinde olduğu kamu görevlilerine eylem hazırlığında olan ve PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü ile iltisaklı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

GÖZALTI İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Yakalanan şahısların evlerinde yapılan aramalarda 1 adet tabanca, tabancaya ait şarjör ve çok sayıda fişek ile dijital materyal ele geçirildi.

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Gözaltına alınan 4 şüpheli şahsın adli işlemleri devam ediyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.