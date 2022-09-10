Gündem Kamu görevlilerinin emeklilik işlemleri ile ilgili genelge Resmi Gazetede
ANKARA

Kamu görevlilerinin emeklilik işlemleri ile ilgili genelge Resmi Gazete’de

Kamu Görevlilerinin Emeklilik İşlemleri ile İlgili Genelge Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre,

Kamu kurumlarında çalışanların emeklilik işlemlerine ilişkin başvuru, onay ve diğer bilgi ve belgeleri 15 Kasım tarihinden itibaren yalnızca Hizmet Takip Programı (HİTAP) üzerinden SGK'ya aktaracak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Kamu görevlilerinin emeklilik işlemleri ile ilgili genelge Resmi Gazete’de
Arşiv

Kamu Görevlilerinin Emeklilik İşlemleri ile İlgili 2022/14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Genelgede, 31 Mayıs 2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılan kamu görevlilerinin özlük dosyalarında yer alan bilgilerin elektronik ortama aktarılmasına imkan tanıyan HİTAP’ın, söz konusu sigortalıları çalıştıran tüm kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımına açık olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı sorumluluğunda yürütüldüğü belirtildi.

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
GÜNDEM
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
  • Genelgede, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca yapılan emeklilik işlemlerinin en kısa sürede ve hatasız olarak tamamlanmasını teminen, sigortalı sayılan kamu görevlilerini çalıştıran kamu kurum ve kuruluşlarından, gerekli kurumsal ve teknik altyapı hazırlıklarının en geç 2 ay içinde tamamlanarak personele ait bilgilerin HİTAP’a eksiksiz ve güncel biçimde aktarılması, emeklilik işlemlerine ilişkin başvuru, onay ve diğer bilgi ve belgelerin 15 Kasım tarihinden itibaren yalnızca HİTAP üzerinden gönderilmesi ifade edildi.

Ayrıca, Başkanlıkça ayrıca talep edildiği durumlar hariç olmak üzere posta yoluyla gönderime son verilmesi ve emeklilik işlemlerinin de Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca HİTAP’ta yer alan bu bilgi ve belgeler üzerinden gerçekleştirilmesi istendi.

Emekli ve memur maaşları ocakta ne kadar olacak? İşte Ocak 2023 memur - emekli zam oranları tahmini
ÖZGÜN
Emekli ve memur maaşları ocakta ne kadar olacak? İşte Ocak 2023 memur - emekli zam oranları tahmini

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünden yeni hizmet: Afet sonrası için mobil tapu aracı
GÜNDEM
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünden yeni hizmet: Afet sonrası için mobil tapu aracı
Kuvvetli sağanak geliyor

Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşecek.
İmamoğlu istifa sloganları

'İmamoğlu istifa' sloganları

​Saatlerce metrobüs yolunda kalan İstanbullu çileden çıktı.
Ekrem İmamoğlu metrobüs kazasından saatler sonra ortaya çıktı

​Gece yarısı 'özür diledi'

6'lı masanın adaylık bilmecesi CHP'de iç savaş başlattı.

​İstanbul'da yakalanan Al Sumaidai, Bağdadi ve Kureyşi'nin hocası çıktı

​Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda Türk firmalarına yoğun ilgi.

​İngiltere Kraliçe 2. Elizabeth için yasta.

​Akademisyenlerden sansürcü YouTube'a sert tepki.

​Twitter, Elon Musk anlaşmasını zora sokabilecek eski güvenlik şefiyle anlaştı.

​Sırbistan'a ve Bosna Hersek'e kimlikle seyahat dönemi.

Erbil'den Harkiv'e Sudan'dan Türkiye'ye sinema için 'ama' dememek.

​Kazada çok sayıda kişi yaralandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.