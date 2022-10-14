Kamu görevlisini hedef göstermişti: Demirtaş'a iki buçuk yıl hapis cezası

Ekonomi

CHP'nin 'vergi kaldırılsın' dediği elektrik ve doğal gazdan vergi alınmıyor: Devlet kasadan sübvanse ediyor

CHP'li Yıldırım Kaya, TBMM'ye sunduğu kanun teklifinde elektrik ve doğal gaz fiyatlarında yüzde 50 indirim uygulanması önerisinde bulundu. Kanun teklifinin gerekçesinde AK Parti ve MHP başta olmak üzere Meclis'te grubu bulunan tüm partilere seslenen Kaya, vatandaşın enflasyon karşısında korunması gerektiğini söyledi. Ancak CHP'nin 'vergi kaldırılsın' dediği doğal gazda yüzde 80, elektrikte ise birinci kademede yüzde 50 sübvansiyon yapılıyor. Geçtiğimiz haftalarda konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, küresel anlamda yaşanan fiyat artışlarından vatandaşların en az oranda etkilenmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını kaydederek bu yılın ilk 6 ayında sübvansiyon tutarının 150 milyar lira olduğunu açıklamıştı.