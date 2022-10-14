Gündem Kamu görevlisini hedef göstermişti Demirtaşa iki buçuk yıl hapis cezası
POLİTİKA

Kamu görevlisini hedef göstermişti: Demirtaş'a iki buçuk yıl hapis cezası

Selahattin Demirtaş'a 'terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek' suçundan 2,5 yıl hapis cezası verildi.

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Haber Merkezi İHA
Kamu görevlisini hedef göstermişti: Demirtaşa iki buçuk yıl hapis cezası
Selahattin Demirtaş

Selahattin Demirtaş'a, HDP eş genel başkanlığı yaptığı dönemde terörle mücadelede görev alan Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ı hedef gösterdiği gerekçesiyle verilen 2,5 yıl hapis cezasının, Ankara Bölge Mahkemesi'nce bozulmasının ardından yeniden görülen davada karar açıklandı.

Mahkeme Demirtaş'a 'terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek' suçundan 2,5 yıl hapis cezası verildi

Demirtaş'a 'Varsayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanmak suretiyle tehdit' suçundan ise suçun yasal unsurları oluşmadığından beraat kararı verildi.

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