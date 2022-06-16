Kamyondan dökülen hafriyat caddeyi kapattı: Faciadan kıl payı dönüldü

Arnavutköy’de seyir halinde olan bir hafriyat kamyonu ışıklarda dur, kalk yaptığı esnada dorse kapağı açılarak caddeye hafriyat döküldü. Yaklaşık 50 metre boyunca hafriyat dökerek ilerleyen kamyon sürücüsünün fark etmesi sonucunda durdu. Döküm esnasında arkasında araç olmaması veya birinin geçmemesi faciayı önlerken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Kameralara böyle yansıdı



Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Arnavutköy Fatih Caddesi Ayazma mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, ışıklarda dur kalk yaptığı esnada hafriyat kamyonunun dorse kısmında oluşan bir arızadan dolayı yüklü olan hafriyat yola dökülmeye başladı. Hafriyatın yola dökülmeye başladığı an bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Şans eseri aracın arkasından bir yaya geçmemesi veya bir otomobil bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. Yere dökülen hafriyat nedeni ile trafik bir süre durma noktasına geldi. Hafriyat kamyonunun kasa kısmına sıkışan ve caddeye düşmeyen yüzlerce kilo ağırlığındaki beton kütle ekiplerin yardımı ile alındı. İhbar üzerine zabıta, polis ve yol bakım ekipleri yönlendirildi. Arnavutköy Belediyesi’ne bağlı iş makinesi ve İBB ekiplerine bağlı yol bakım ekiplerinin çalışması üzerine cadde yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışma sonucunda temizlendi. Çalışma esnasında trafik cadde üzerindeki trafik polis ekipleri tarafından kapatıldı.

“Hafriyat kamyonu şoförüne ceza yağdı”

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Olay yerine gelen zabıta ve polis ekipleri tarafından hafriyat kamyonu şoförüne ceza yazıldı. Zabıta ekipleri çevreyi kirletmekten dolayı 10 bin TL ceza yazarken, polis ekipleri ise 1216 TL ceza yazdı. Trafik polislerinin kontrolü esnasında ikinci kez muayenesiz olduğu tespit edilen hafriyat kamyonu trafikten men edilip yediemin otoparkına çekildi. Yapılan işlemlerin ardından trafik açılarak normal seyrine döndürüldü.

FOTOĞRAF 10 Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde çiftçilerin hasadı devam ediyor. Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde, milyonluk siteler arasında mercimek eken çiftçi hasada başladı. Sabahın erken saatlerinde imece usulü ile mercimek hasadını sürdüren çiftçi, son zamanlardaki yağışlarla birlikte verimden memnun olduğunu dile getirdi. “Beton bloklar arasından bereket de yağıyor”<br><br>Çiftçi Celalettin Polat, 70 dönüm mercimek ektiklerini ve patosunu yaptıklarını söyledi. Hasat zamanı olduğunu hatırlatan Polat, “Gördüğünüz gibi beton bloklar arasında bereket yağıyor. Gerçekten bu senenin kurak geçmesi ve son zamanlardaki yağışlarla birlikte çok şükür iyi. Şu anda beklediğimizi karşılıyor. Devlet destek veriyor. Ama biraz daha iyileştirilmesi lazım.. Şu anda 6-7 çalışanımız var. Sabah saat 07.00’de patosa başladık. Akşam saat 19.00’a kadar devam edecek. Havaların sıcak olmasına rağmen yine gayret ediyoruz. Samanı hayvana vereceğiz. Mercimeği de büyük ihtimalle satarız. Beton bloklar arasında çiftçilik yapmak biraz zor. Şartlar zorlaştırıyor... Çoğu insanın gezmesinden dolayı, ekinin içinden geçmesi mahsulü yatıyor, mahvediyor. O yüzden biraz sıkıntı yaşıyoruz. Şükür beton bloklar arasından bereket de yağıyor” dedi. Diyarbakır’da milyonluk siteler arasında ‘imece’ usulü hasat Milyonluk siteler arasında hasat: "Şükür beton bloklar arasından bereket yağıyor" Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde milyonluk siteler arasında ekimi yapılan mercimeğin hasadı 'imece' usulü ile yapılıyor. Çiftçi Celalettin Polat "Çoğu insanın gezmesinden dolayı, ekinin içinden geçmesi mahsulü yatıyor, mahvediyor. O yüzden biraz sıkıntı yaşıyoruz. Şükür beton bloklar arasından bereket de yağıyor" dedi.

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