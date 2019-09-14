Konya’da kamyonet ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı Kamyonet ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı Konya'da seyir halindeki hafriyat kamyonu ile kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Bilal S. ile kamyonetin içerisinde bulunan Orhan C. ve yabancı uyruklu Noura Aldeenşuahw yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan yabancı uyruklu Noura Aldeenşuahw kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, sürücü Bilal S.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Haber Merkezi 14 Eylül 2019, 18:07 Son Güncelleme: 14 Eylül 2019, 18:18 IHA