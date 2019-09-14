Gündem Kamyonet ile hafriyat kamyonu çarpıştı 1 ölü, 2 yaralı
KONYA

Konya’da kamyonet ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kamyonet ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Konya'da seyir halindeki hafriyat kamyonu ile kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Bilal S. ile kamyonetin içerisinde bulunan Orhan C. ve yabancı uyruklu Noura Aldeenşuahw yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan yabancı uyruklu Noura Aldeenşuahw kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, sürücü Bilal S.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Haber Merkezi IHA
Kazada 1 kişi ölürken 1 kişinin ise hayati tehlikesi devam ediyor.
Kazada 1 kişi ölürken 1 kişinin ise hayati tehlikesi devam ediyor.

Konya’da hafriyat kamyonu ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Çevreli Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çevreli Sokak üzerinde seyir halinde olan Bilal S. idaresindeki 42 ASB 08 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Salih S. idaresindeki hafriyat kamyonu çarpıştı.

  • Çarpışmanın etkisiyle Bilal S. ile kamyonetin içerisinde bulunan Orhan C. ve yabancı uyruklu Noura Aldeenşuahw yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Bilal S. Konya Numune Hastanesine diğer yaralılar ise kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada ağır yaralanan yabancı uyruklu Noura Aldeenşuahw kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, sürücü Bilal S.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza sonrası polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerin ardından hafriyat kamyonu sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de makilik alanlarda yangın çıktı
GÜNDEM
İzmir'de makilik alanlarda yangın çıktı
11ler belli oldu

11'ler belli oldu

Beşiktaş, deplasmanda Gazişehir'e konuk oluyor.
Suudda petrol akışı durdu

Suud'da petrol akışı durdu

​Husilerin saldırısı nedeniyle üretimde çarklar durdu.
KOBİlere tarihi çağrı

KOBİ'lere tarihi çağrı

​300 bin liralık desteğin yüzde 70'i geri ödemesiz olacak.
Ladin'in<br>oğlu öldürüldü

Ladin'in
oğlu öldürüldü

Trump, Hamza bin Ladin'in operasyon sonucu öldürüldüğünü doğruladı.
Çankırı üç kez sallandı

Çankırı üç kez sallandı

Ankara ve çevre illerde de hissedildi.
83 yaşındaki<br>Hurinaz ana da nöbette

83 yaşındaki
Hurinaz ana da nöbette

​Diyarbakır'daki oturma eylemine yeni aileler katıldı.
Çenesinde kırık var

Çenesinde kırık var

Galatasaray'ın yıldızı Belhanda, ameliyat edildi.
Hakkari'den <br>Diyarbakır'daki annelere destek

Hakkari'den
Diyarbakır'daki annelere destek

Türk bayraklarıyla yürüyen Hakkarililer terörü lanetledi.
Hepsini<br>tek tek vurdu

Hepsini
tek tek vurdu

Drone tehdidini Atom durduracak.
Dinleyince<br>kanımız dondu

Dinleyince
kanımız dondu

Bebeğe şiddeti arabadaki ses cihazı ortaya çıkardı.
Çin İHA'sı uçamadı<br>biz rekor kırdık

Çin İHA'sı uçamadı
biz rekor kırdık

​Selçuk Bayraktar Kuveyt'teki test sürecini anlattı.
Türkiye tatili <br>dönüşü sorguya alındı

Türkiye tatili
dönüşü sorguya alındı

​ABD'li Müslüman belediye başkanı: 'Bu hakarettir'.
Bombalı paketi açan<br>rektörün eli koptu

Bombalı paketi açan
rektörün eli koptu

​Olay, Ukrayna'nın Ternopil şehrinde meydana geldi.
Korkutan yangın

Korkutan yangın

Mahsur kalanları itfaiye ekipleri binadan çıkardı.
Sıra Fırat'ın<br>doğusuna geldi

Sıra Fırat'ın
doğusuna geldi

Bahçeli'den Bayburt'ta önemli açıklamalar.
Kardeşi de<br>emniyet imamı çıktı

Kardeşi de
emniyet imamı çıktı

​ByLock'a 20 binden fazla giriş yaptığı tespit edildi.
Saldırıyı HDP yaptı

Saldırıyı HDP yaptı

​7 kişinin şehit olduğu saldırıda tüm izler HDP'ye çıktı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.