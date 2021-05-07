Kamyoneti önce çaldılar sonra kamufle etmek için üstüne battaniye örttüler

Park halindeki bir kamyoneti çalan M.B.(20) ve T.K.(25) aracı Esenyurt’ta üzerine battaniye örterek sakladı. Şüpheliler aracı daha sonra H.A. isimli bir adama satmaya çalıştı. Olayı ihbar alan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri H.A.’yı takibe aldı. Şüpheli şahıslarla Esenyurt Devlet Hastanesi önünde buluşmaya giden H.A. takibe aldı. H.A. ve iki şüpheli üzerine battaniye örtülerek kamufle edilen aracın yanına geçmeye çalıştıkları sırada yakalanarak göz altına alındı.
- Şüpheli M.B ve T.K. emniyetteki işlemlerinin ardından ‘oto hırsızlığı’ suçlamasıyla mahkeme sevk edildi.
Görüntülerde, iki şüphelinin aracı çalmaları ve sonrasında araçla sokaktan çıkmaları yer aldı.