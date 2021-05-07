Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Kamyoneti önce çaldılar sonra kamufle etmek için üstüne battaniye örttüler
İSTANBUL

Kamyoneti önce çaldılar sonra kamufle etmek için üstüne battaniye örttüler

Avcılar’da çaldıkları kamyoneti Esenyurt’ta başkasına satmaya çalışan ve aracın üstüne de battaniye örterek kamufle eden iki şüpheli satış için buluştukları esnada polis tarafından yakalandı.

Haber Merkezi İHA
Kamyoneti önce çaldılar sonra kamufle etmek için üstüne battaniye örttüler
Şüpheliler aracı daha sonra H.A. isimli bir adama satmaya çalıştı.

Park halindeki bir kamyoneti çalan M.B.(20) ve T.K.(25) aracı Esenyurt’ta üzerine battaniye örterek sakladı. Şüpheliler aracı daha sonra H.A. isimli bir adama satmaya çalıştı. Olayı ihbar alan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri H.A.’yı takibe aldı. Şüpheli şahıslarla Esenyurt Devlet Hastanesi önünde buluşmaya giden H.A. takibe aldı. H.A. ve iki şüpheli üzerine battaniye örtülerek kamufle edilen aracın yanına geçmeye çalıştıkları sırada yakalanarak göz altına alındı.

  • Şüpheli M.B ve T.K. emniyetteki işlemlerinin ardından ‘oto hırsızlığı’ suçlamasıyla mahkeme sevk edildi.

Görüntülerde, iki şüphelinin aracı çalmaları ve sonrasında araçla sokaktan çıkmaları yer aldı.

Yaşlı kadın 'bir tanesi kolumda kalsın' demesine rağmen kolundaki bilezikleri söküp aldılar
GÜNDEM
Yaşlı kadın 'bir tanesi kolumda kalsın' demesine rağmen kolundaki bilezikleri söküp aldılar

Sahte emekli bayram ikramiyesi SMS'lerine dikkat: Bu linke tıklamayın
TEKNOLOJİ
Sahte emekli bayram ikramiyesi SMS'lerine dikkat: Bu linke tıklamayın

Kısıtlamada makas atan sürücülere geçit yok: Magandalara ceza yağdı
GÜNDEM
Kısıtlamada makas atan sürücülere geçit yok: Magandalara ceza yağdı
Abone Ol Google News
87 yıl sonra ilk mahya

87 yıl sonra ilk mahya

Kadir Gecesi öncesi Ayasofya'ya 'La ilahe illallah' yazısı asıldı.
Dünyada eşi yok

Dünyada eşi yok

Bu bitki sadece Tuz Gölü havzasında yetişiyor.
Vaka sayısı düşüşte

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.

10-11-12 Mayıs'ta uzaktan eğitime ara verildi.

​Ticaret Bakanlığı kılavuzu yayımladı

Hisar A göreve hazır

Hisar A göreve hazır

​Havadaki tüm hedefleri etkisiz hale getirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması.
Isparta’da anne ve babasını öldüren şahıs: Babamla ekmeği geç getirdim diye tartıştık, bana saldırdı bıçağı aldım sonrasını hatırlamıyorum
Gündem

Isparta’da anne ve babasını öldüren şahıs: Babamla ekmeği geç getirdim diye tartıştık, bana saldırdı bıçağı aldım sonrasını hatırlamıyorum

Isparta’da anne ve babasını bıçaklayarak öldüren Ramazan Altın hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Altın, olay günü ekmek meselesi yüzünden babasıyla tartıştığını daha sonra babasının kendisine saldırması üzerine mutfaktan ekmek bıçağı aldığını belirterek, olay anını hatırlamadığını söyledi.
Üç aile 56 kişiye virüs bulaştırmıştı: İl Sağlık Müdürü'nden açıklama geldi
Gündem

Üç aile 56 kişiye virüs bulaştırmıştı: İl Sağlık Müdürü'nden açıklama geldi

Koronavirüs vaka liderliğini başka illere bırakan Samsun'da son zamanlarda 'il dışı kaynaklı vakalar' görülmeye başladı. İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "İl dışından gelen ailelerden kaynaklı olarak toplam 56 tane pozitif vakamız mevcut. Biz bunları şu anda kontrol altına aldık" dedi.
Dünyaya düşmesi beklenen roket hakkında Çin'den açıklama: Herhangi bir zarara yol açma ihtimali düşük
Dünya

Dünyaya düşmesi beklenen roket hakkında Çin'den açıklama: Herhangi bir zarara yol açma ihtimali düşük

Çin Uzay İstasyonu tarafından 29 Nisan'da uzaya fırlatılan ve kontrolden çıkan roketin parçalarının Dünya'ya düşmesi bekleniyor. Fırlatmanın üzerinden bir haftadan geçtikten sonra Çin'den açıklama geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin Uzay İstasyonu'nun çekirdek modülünü uzaya taşıyan ve daha sonra kontrolden çıkan roketin dünyanın atmosferine girdiği anda yanarak parçalanacağını ve herhangi bir zarara yol açma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu bildirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.