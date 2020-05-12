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Gündem Kamyonetin çarptığı otomobil evin bahçesine uçtu 2 ölü, 3 yaralı
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Kamyonetin çarptığı otomobil evin bahçesine uçtu: 2 ölü, 3 yaralı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde kamyonetin çarptığı otomobil bir evin bahçesine uçtu. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Haber Merkezi İHA
Kazada 2 kişi vefat etti.
Kazada 2 kişi vefat etti.


Çanakkale-İzmir karayolunda Recep Kadir T. yönetimindeki 10 N 3867 plakalı kamyonet, Akçay Yenimahalle ışıklı kavşağında Taner Y. yönetimindeki 34 LL 3316 plakalı otomobile çarptı.

Otomobil evin bahçesine uçtu.

Çarpmanın şiddetiyle otomobil 35 metre sürüklenerek bir evin bahçesine uçarak evin duvarında asılı kaldı. Kamyonet ise çarpmanın etkisiyle refüje çarptı ve takla attı.

  • Kazada kamyonette bulunan kimliği belirlenemeyen kadın yolcu ve kamyonet sürücüsü Recep Kadir T. hayatını kaybetti.

İtfaiye ekipleri sıkıştıkları yerden kurtardı

Kazada otomobil sürücüsü Taner T. ve kamyonette yolcu olarak bulunan Nazmi G ve Tevhide A. yaralandı. Yaralılar Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince sıkıştıkları yerlerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar Edremit’teki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza sonrasında bir süre Çanakkale İzmir Karayolunda bölünmüş yolun İzmir istikameti trafiğe kapandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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