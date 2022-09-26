Gündem Kamyonetteki 166 bin sentetik eczaya üç tutuklama
İZMİR

Kamyonetteki 166 bin sentetik eczaya üç tutuklama

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, polisin durdurduğu kamyonette 166 bin 600 sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan üç şüpheli ise tutuklandı.

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Haber Merkezi DHA
Kamyonetteki 166 bin sentetik eczaya üç tutuklama
İzmir'de uyuşturucu operasyonu.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün desteğiyle Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kemalpaşa'daki kamyonete yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, aracın kasasında 166 bin 600 sentetik ecza ele geçirildi. Operasyon kapsamında R.Ö., Z.A. ve İ.A., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bağcılar'da vahşi cinayet: Uyuşturucu bağımlısı adam annesinin kafasını kesip sokağa attı
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Olay, saat 16.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi 2005. Sokak'ta yaşandı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ali S., henüz bilinmeyen nedenle annesiyle tartıştı.
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Bıçakla annesini öldürüp, kestiği kafasını balkondan sokağa atan Ali S., ardından evi ateşe verdi. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Şüpheli kendisini yanan eve kilitledi. Polis ekipleri, kapıyı kırarak içeri girip yaralı olarak kurtardıkları şüpheliyi gözaltına aldı.
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İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.
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Mahalle sakini Mesut Usta, \"Madde bağımlısı olduğunu biliyoruz. Annesini kafasını kestiğini öğrendik. Nedeni hakkında bir fikrimiz yok. Cinayetten sonra evi de yakmış. Balkona çıkıp annesinin kafasını insanlara gösterip, sokağa fırlatmış. Yoldan geçen bir motokuryenin önüne düşmüş. Evi terk etmemiş, polis de orada gözaltına almış\" dedi.
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Bağcılar'da vahşi cinayet, uyuşturucu bağımlısı, annesini öldürdü
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Bağcılar'da vahşi cinayet: Uyuşturucu bağımlısı adam annesinin kafasını kesip sokağa attı
Bağcılar'da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ali S., annesi Hava S.'yi bıçakla öldürdü. Annesinin kestiği kafasını balkonda sokağa atan şüpheli ardından evi ateşe verdi. Şüpheli gözaltına alınırken, evdeki yangın söndürüldü.

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