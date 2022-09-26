Kamyonetteki 166 bin sentetik eczaya üç tutuklama

Adana'da yaylada mahsur kalan adam askeri helikopterle kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Adana'nın Aladağ ilçesindeki Köküt Yaylası'nda mahsur kalan kişinin, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle kurtarıldığını açıkladı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, 'Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her zaman ve her yerde asil milletimizin emrinde. Adana'nın Aladağ ilçesindeki Köküt Yaylası mevkisinde mahsur kalan bir vatandaşımız, Kara Kuvvetlerimize ait helikopter ile kurtarıldı' denildi.

