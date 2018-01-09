Kamyonlara 15 Temmuz revizyonu: Görev emri geldi

15 Temmuz'da kamyonlar tankları durdurmak için büyük bir görev üstlenmişti.

Karayolu Taşımacılığı Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle beraber devlet artık, kamyon ve otobüsleri, darbe girişimi gibi milli güvenliği ilgilendiren konularda ‘kamu hizmeti’ için çağırabilecek.

Kamu hizmeti için kamyon ve otobüslere görev emri

FETÖ'nün hain darbe girişimine kalkıştığı 15 Temmuz’da gönüllü olarak tankların önünü keserek önemli bir kamu görevi yapan kamyon ve otobüslere önemli bir yükümlülük getirildi.

Karayolu Taşımacılığı Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle özellikle milli güvenliği ve kamu düzenini ilgilendiren konularda bu tip araçlar ‘kamu hizmeti’ için çağrılabilecek. Ulaştırma Bakanlığı, güzergah belirlemek suretiyle yetki belgesi olan araç sahipleriyle ‘kamu hizmeti yükümlülüğü sözleşmesi’ yapabilecek.

15 Temmuz darbe girişiminde kamyonlar tankların çıkmaması için kışlaların önüne çekilmişti.

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NATO tatbikatlarında da yapılabilecek

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Eski yönetmelikte göç, afet ve acil durumlar ile toplumsal ihtiyaçların karşılanması gibi hallerde uygulanan konulara yenileri eklendi. Yeni uygulamada ‘millî güvenliği ve kamu düzenini ilgilendiren hususlar’ vurgusu yapılırken NATO harekâtları ve tatbikatlarında da aynı uygulama yapılabilecek.

Söz konusu değişiklik, uzun bir süredir ilgili STK’ların görüşünde olan taslak yönetmelikte de yer almamıştı.