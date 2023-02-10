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Kamyonu durdurup yağmacıları yakaladılar

Depremin etkilediği Hatay'da hırsızlık girişiminde bulunan şüpheliler, özel harekat polislerince yakalandı.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
18:49 . 10/02/2023 Cuma
AA
Hatay'da yağmacılar kıskıvrak yakalandı.

Hatay'da yağmacılar kıskıvrak yakalandı.

Türkiye'yi 7.7 ile sarsan deprem 10 ilimizi adeta yerle bir etti. Sahada büyük bir yıkım yaşanırken arama kurtarma çalışmaları 107. saatte devam ediyor.

Elim hadise tüm yurdu yasa boğarken, bölgede pes dedirten gelişmeler de yaşanıyor.

Yaşanan felaketi fırsat bilen bazı kişiler utanmadan yağmacılığa başladı.

Hatay'da hırsızlık şüphelileri, özel harekat polislerince yakaladı.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan özel harekat polisleri, görevli olarak geldikleri Hatay'da, hırsızlık şüphelilerinin bulunduğu kamyonu durdurdu. Şüpheliler gözaltına alındı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya'daki çadır kentte inceleme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya'daki çadır kentte inceleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik depremin vurduğu kentleri ziyaret etmeyi sürdürüyor. Son olarak Kahramanmaraş'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şeker fabrikası bahçesinde kurulan çadır kentte incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada depremzedelerin dertlerini dinledi. Twitter hesabından Malatya'daki incelemeleri sırasında çekilen bir fotoğrafı paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Millet olarak tarihimizin en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız. Fakat yüreklerimizdeki bu yangını da söndürmekte kararlıyız. Yeter ki birliğimize ve beraberliğimize daha güçlü bir şekilde sahip çıkalım. Allah’ın izniyle bu felaketin de üstesinden geleceğiz…" dedi.


#Hatay
#Yağmacılar
#Deprem
1 saat önce
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Kamyonu durdurup yağmacıları yakaladılar
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