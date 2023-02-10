Kamyonu durdurup yağmacıları yakaladılar

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Hatay'da yağmacılar kıskıvrak yakalandı.
Türkiye'yi 7.7 ile sarsan deprem 10 ilimizi adeta yerle bir etti. Sahada büyük bir yıkım yaşanırken arama kurtarma çalışmaları 107. saatte devam ediyor.
Elim hadise tüm yurdu yasa boğarken, bölgede pes dedirten gelişmeler de yaşanıyor.
Yaşanan felaketi fırsat bilen bazı kişiler utanmadan yağmacılığa başladı.
Hatay'da hırsızlık şüphelileri, özel harekat polislerince yakaladı.
Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan özel harekat polisleri, görevli olarak geldikleri Hatay'da, hırsızlık şüphelilerinin bulunduğu kamyonu durdurdu. Şüpheliler gözaltına alındı.