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DENİZLİ

Kan bağışı kampanyasına Büyükşehir DESKİ’den 10. kez destek

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü ve Türk Kızılayı Denizli Kan Bağışı Merkezi 10. kez kan bağışı kampanyası gerçekleştirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü çalışanları kan bağışına destek veriyor.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü çalışanları kan bağışına destek veriyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki alt yapı çalışmalarının yanı sıra, sosyal sorumluluk projelerine de destek vermeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, "Kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır" sloganıyla hareket eden Türk Kızılayı’na bir kez daha destek oldu. Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali’nde düzenlenen kan bağışı kampanyasına, Büyükşehir DESKİ Genel Müdürü Niyazi Türlü, DESKİ personeli ve vatandaşlar katıldı. Kampanyaya Büyükşehir DESKİ çalışanları yoğun ilgi gösterirken, 10. kez düzenlenen kan bağışı kampanyasının önümüzdeki yıllarda da süreceği ifade edildi.

Kan bağışı hayat kurtarır

Kampanyaya destek vererek kan bağışında bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürü Niyazi Türlü, Büyükşehir DESKİ'nin sosyal sorumluluk projelerinin her zaman yanında olduğunu söyledi. Kampanyaya destek veren Büyükşehir DESKİ personeline, vatandaşlara ve Türk Kızılayı Denizli Kan Bağışı Merkezi çalışanlarına teşekkür eden Türlü, sağlıklı her vatandaşın kan bağışında bulunarak bir hayatı kurtarabileceğini ifade etti.

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