Kanal İstanbul için yasal düzenleme yapıldı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kanal İstanbul ve benzeri su yolu projelerinin, yap-işlet-devret modeli kapsamında yapılmasını sağlama görevi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına verildi.

Haber Merkezi 24 Temmuz 2018, 12:45 Son Güncelleme: 24 Temmuz 2018, 13:00 AA