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Kanala düşen traktörün altında kalan sürücü boğuldu

Kanala düşen traktörün altında kalan sürücü boğuldu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, tarlasında yonca biçerken traktörüyle su kanalına düşen Mehmet Kılınç boğuldu.

Haber Merkezi DHA
Traktörüyle su kanalına düşen Mehmet Kılınç boğuldu.
Traktörüyle su kanalına düşen Mehmet Kılınç boğuldu.

Kaza, akşam saatlerinde ilçenin Ayaz Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk babası Mehmet Kılınç, traktörüyle tarlasında yonca biçerken aracın kontrolünden çıkmasıyla kanala yuvarlandı. Kazada, Kılınç kanalda ters dönen traktörün altında kaldı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Kılınç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

  • Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Mehmet Kılınç'ın cansız bedeni Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
  • Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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