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Kanala uçtukları otomobili bırakıp kaçtılar

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde otomobille kanala uçan kişi veya kişiler, aracı bırakarak kayıplara karıştı.

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Haber Merkezi İHA
Kanala uçtukları otomobili bırakıp kaçtılar
Kanala uçtukları otomobili bırakıp kaçtılar

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erenköy Mahallesi İğdelidere Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, kanalın içerisinde bir otomobil olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi.


Kaza yerine gelen ekipler, 38 ZS 384 plakalı otomobilde yaralı ararken, kimseye rastlamadı. Yapılan incelemede, kişi veya kişilerin otomobille kanala uçtuktan sonra araçtan çıkarak kaçtığı belirlendi.


Hurdaya dönen otomobil, polis ekiplerinin incelemesinin ardından kanaldan çıkarıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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