Kandemir’den ‘boykot kırıcı’ başkanlara ihraç iması: “Bunlar bizim affedeceğimiz şeyler değil”

İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un "üç buçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam" dizilerine yer verdi. Katmer şunları söyledi: "Mevzu anlaşılmış dersime çalışmışım arkadaşlar, okuduğum yerden fetva veririm. Öncelikle keşke o açılış olmasaydı. İkincisi biz şiddete her yönüyle karşıyız. Şiddetin yapılması, öğretim görevlisine kim olursa olsun arkadaşlar yapılmasına karşıyız. Bizi linç edenler, İsrail uşakları Yahudi uşakları diyenlere bu okuyacağım şeyle beraber anlayacaksınız. Bütün konuşmalar bunun içerisindedir. Mevlâna der ki; suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verilecek bir cevabım var elbet lakin bir lafa bakarım laf mı diye bir de söyleyene bakarım adam mı diye'. İki; zulmü alkışlayamam zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Boğmasın ki üç buçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir, aşığım istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale, yumuşak başlıyım ama kim demiş uysal koyunum. Bütün bu yapılan bütün yapılan bu şeylerin altındaki cevabım budur."