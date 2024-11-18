Kandemir’den ‘boykot kırıcı’ başkanlara ihraç iması: “Bunlar bizim affedeceğimiz şeyler değil”

7 Ekim'de soykırımın yıl dönümünde yapılan Burger King açılışına partili belediye başkanlarının katılması ve bu durumu protesto eden öğretim görevlisinin darp edilmesi AK Parti tabanında yoğun tepkilere neden oldu.
Rize İl Başkanı Katmer'in bu sözleri sosyal medyada yeni bir tepki dalgasını oluşturdu. AK Parti'ye yakın çok sayıda isim Katmer'in istifasını isterken Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda tepkisini şöyle dile getirdi:
AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından yeni bir açıklamada bulunarak, "Rize'mizde açılan, boykot kapsamında yer alan bir tesisin açılışına arkadaşlarımızın katılmış olması bir hatadır. Yanlış olmuştur" dedi.
Katmer, gazeteci Sinan Burhan'a verdiği beyanatta ise “Bazı sol muhalif gruplar ömürlerinde Filistin’e hiç sahip çıkmadılar. Ak Parti’yi eleştiriyorlar. Ağır küfürlü konuşuyorlar. Ben tepkimi bu iki yüzlü insanlara koydum. Asla Filistin’i savunanlara tek sözüm olamaz. İletişim eksikliğimiz olabilir. Yanlış anlayan ve kırdıklarım varsa özür dilerim" dedi. Katmer, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüştüğünü kendisine izahat verdiğini sözlerine ekledi.