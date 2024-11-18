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Kandemir’den ‘boykot kırıcı’ başkanlara ihraç iması: “Bunlar bizim affedeceğimiz şeyler değil”

Kandemir’den ‘boykot kırıcı’ başkanlara ihraç iması: “Bunlar bizim affedeceğimiz şeyler değil”

10:4918/11/2024, lundi
G: 18/11/2024, lundi
Yeni Şafak
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, disiplin kuruluna sevk edilen Rizeli başkanlarla ilgili son durumu paylaştı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, disiplin kuruluna sevk edilen Rizeli başkanlarla ilgili son durumu paylaştı.

Terör devleti İsrail'e verdiği destek nedeniyle küresel çapta boykot uygulanan Burger King'in, Rize'de şube açması ve kurdeleleri AK Partili isimlerin kesmesi büyük tepki toplamış, Rize İl Başkanı'nın 'soysuz' sözleri günlerce konuşulmuştu. Skandal olayın yankıları sürerken Esra Elönü ile Arafta Sorular programına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, canlı yayında Burger King açılışında kurdele kesen başkanlarla ilgili son durumu paylaştı. Yaptığı açıklamada Rize’de açılışa katılan başkanlarla ilgili kesin ihraç istemiyle ilgili disiplin sürecinin devam ettiğini söyleyen AK Partili Kandemir, "Bunlar bizim asla affedeceğimiz şeyler değil. Bedeli neyse öderler” ifadelerini kullandı.

Gazze'de soykırım yapan İsrail askerlerine ücretsiz menü hizmeti vermesi sonrası tüm dünyada boykot edilen Amerikan menşeli Burger King'in, Rize'de şube açması ve kurdeleleri AK Partili isimlerin kesmesi büyük tepki toplamıştı. Skandal olayın yankıları sürerken
Esra Elönü ile Arafta Sorular programına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, canlı yayında Burger King açılışında kurdele kesen Rizeli başkanlarla ilgili son durumu paylaştı.


YouTube
Kandemir’den ‘boykot kırıcı’ başkanlara ihraç iması: “Bunlar bizim affedeceğimiz şeyler değil”
Gündem / Politika
18 novembre, lundi

'Bunlar bizim affedeceğimiz şeyler değil'

Rize’de şu anda açılışa katılan başkanlarla ilgili kesin ihraç istemiyle ilgili disiplin süreci devam ediyor.
İlden siyasi partiler kanunu gereği bazılarını MKYK bazılarını ise il başkanlığımız disipline sevk ediyor.
Bunlar bizim asla affedeceğimiz şeyler değil. Yani düşünün genel bakanımız ömrünü bu mücadeleye verecek, bu konuda olağanüstü hassasiyet gösterecek, toplumun her kesiminde bir hassasiyet oluşacak ve bizim herhangi bir siyasi temsilcimiz farkında olarak ya da olmayarak bir hata yapacak. Bunu affetmeyiz biz.
Çok net yani duruşumuz. Benim 9 yaşında ve altı yaşında kızım var. O bile bu konuda son derece bilinçli. Arkadaşlarının bazı mrkalarla ilgili söylediklerini hemen söylüyor bana. Bir yere gittiğimizde boykot hassasiyetini biz ona hatırlatmadan o bize hatırlatıyor.
Yani toplum bu kadar hassasken, bizler bu kadar hassasken, dünya da adeta bir sınamayla karşı karşıyayken bu konuda, bizim bireysel olarak da kurumsal olarak da doğru yerde durmak tarihe karşı vazifemiz. Bunu arkadaşlarımız ihmal ederlerse hiç tereddüdsüz bedelini öderler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kesin talimat

Burger King açılışı sırasında darba maruz kalan akademisyeni hemen aradığını belirterek olay sürecini anlatan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir,
"Burada AK Parti'de en ufak bir tereddüt olmaz. Bizim genel başkanımız bu konunun bırakın Türkiye'de dünyadaki savunucusu, sözcüsü. Dünyada en hassas lider.
Onun partisinin mensuplarının aksini düşünmesi yapması mümkün mü? Bu konuda kamuoyunun hiçbir tereddüt yaşamaması lazım.
Cumhurbaşkanımızda zaten ilk andan itibaren verdiği talimatta odur. 'Bizler bu mücadeleyi yaparken benim bu mücadeleyi anlamayan arkadaşlarım varsa onlarla aramıza mesafe koyarız” dedi" diyerek AK Parti'nin Gazze ve boykot hassasiyetini yeniden vurguladı.

Ne olmuştu?

Soykırım destekçisi Burger King, son olarak Rize'de yeni bir şube açmış. Merkez Çarşı Mahallesi’nde bulunan bir AVM’de düzenlenen açılış törenine, İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, Muradiye Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, Salarha Belediye Başkanı Hasan Kara ve Rize Ticaret İl Müdürü Osman Köseoğlu da katılmıştı.
Skandal açılışta AK Parti'li isimlerin yer alması kamuoyunda büyük bir tepkiyle karşılandı.

YouTube
Kandemir’den ‘boykot kırıcı’ başkanlara ihraç iması: “Bunlar bizim affedeceğimiz şeyler değil”
Gündem / Politika
18 novembre, lundi

Tepki gösteren akademisyeni darbettiler

Açılıştan bir saat önce şubenin önüne gelen Artvin Çoruh Üniversitesi'nde Sanat Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Kemal Sağlam
"Kahrolsun İsrail" sloganı atarak açılışa tepki gösterince orada bulunan çok sayıda kişinin saldırısına uğradı.

AK Parti ‘boykot kırıcı’ başkanları ve Rize teşkilatını disipline sevk etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rize'de boykot kapsamında olan işletmenin açılışına katılan belediye başkanları ve teşkilat yöneticileri hakkında disipline sevk kararı alındığını bildirmiş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Rize'de boykot kapsamında olan bir işletmenin açılışına katılan belediye başkanlarımız ve teşkilat yöneticilerimiz hakkında disipline sevk kararı alınmıştır. Süreç, Teşkilat Başkanlığımız tarafından takip edilmektedir."
ifadesini kullanmıştı.

Kurdele kesen başkandan skandal savunma

7 Ekim'de soykırımın yıl dönümünde yapılan Burger King açılışına partili belediye başkanlarının katılması ve bu durumu protesto eden öğretim görevlisinin darp edilmesi AK Parti tabanında yoğun tepkilere neden oldu.


AK Partili İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete kendisini savunarak,
"İşletmenin sahibi, okul arkadaşım. Belediyemize kadar gelip davet etmişti. Davete icabet ettik. Rize’de ve Türkiye’de binlerce Burger King var. Ben orada hiç yemek yemedim. Yeseydim İsrail’e destek vermiş olacaktım"
ifadelerini kullandı.

AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer

İsrail boykotçularına 'Soysuz' demişti

Yapılan açıklamalara rağmen kamuoyundaki tepkiler ve tartışmalar dinmeyince AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer, Cuma günü bir basın açıklaması yaparak, Burger King açılışı için "Keşke olmasaydı" dedi. Ancak Katmer, kameralar önünde yaptığı açıklamanın devamında kurdele kesen AK Partili ilçe belediye başkanlarının arkasında olduğunu söyledi ve
"Bizi linç edenler, İsrail uşakları Yahudi uşakları diyenlere"
diyerek sürdürdü konuşmasında,
İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un "üç buçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam" dizilerine yer verdi. Katmer şunları söyledi: "Mevzu anlaşılmış dersime çalışmışım arkadaşlar, okuduğum yerden fetva veririm. Öncelikle keşke o açılış olmasaydı. İkincisi biz şiddete her yönüyle karşıyız. Şiddetin yapılması, öğretim görevlisine kim olursa olsun arkadaşlar yapılmasına karşıyız. Bizi linç edenler, İsrail uşakları Yahudi uşakları diyenlere bu okuyacağım şeyle beraber anlayacaksınız. Bütün konuşmalar bunun içerisindedir. Mevlâna der ki; suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verilecek bir cevabım var elbet lakin bir lafa bakarım laf mı diye bir de söyleyene bakarım adam mı diye'. İki; zulmü alkışlayamam zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Boğmasın ki üç buçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir, aşığım istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale, yumuşak başlıyım ama kim demiş uysal koyunum. Bütün bu yapılan bütün yapılan bu şeylerin altındaki cevabım budur."


"Bunun adı politik soysuzluktur"

Rize İl Başkanı Katmer'in bu sözleri sosyal medyada yeni bir tepki dalgasını oluşturdu. AK Parti'ye yakın çok sayıda isim Katmer'in istifasını isterken Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda tepkisini şöyle dile getirdi:

"Soysuz' diye, oy aldığı insanların hassasiyetleri üzerinden onlara ayar vermeye kalkana denir. Çünkü bunun tam adı politik soysuzlaşmadır."

Geri adım attı: Yanlış olmuştur

AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından yeni bir açıklamada bulunarak, "Rize'mizde açılan, boykot kapsamında yer alan bir tesisin açılışına arkadaşlarımızın katılmış olması bir hatadır. Yanlış olmuştur" dedi.

Özür diledi

Katmer, gazeteci Sinan Burhan'a verdiği beyanatta ise “Bazı sol muhalif gruplar ömürlerinde Filistin’e hiç sahip çıkmadılar. Ak Parti’yi eleştiriyorlar. Ağır küfürlü konuşuyorlar. Ben tepkimi bu iki yüzlü insanlara koydum. Asla Filistin’i savunanlara tek sözüm olamaz. İletişim eksikliğimiz olabilir. Yanlış anlayan ve kırdıklarım varsa özür dilerim" dedi. Katmer, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüştüğünü kendisine izahat verdiğini sözlerine ekledi.



#Rize
#Burger King
#AK Parti Genel Başkan Yardımcısı
#Erkan Kandemir
#Esra Elönü

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