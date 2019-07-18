Gündem Hava harekatı ile Kandil bölgesi vuruldu
ANKARA

Kandil bölgesindeki PKK mevzileri hava harekatı ile vuruldu

Hava harekatı ile Kandil bölgesi vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı, Kandil bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vurulduğunu açıkladı.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.'' denildi.
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