Hava harekatı ile Kandil bölgesi vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.'' denildi.

Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/KwX9xNJQ0S — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 18, 2019