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İSTANBUL

Miraç Kandili mesajları: Anlamlı, resimli, resimsiz, kısa, güzel kandil mesajları 2021

Kandil mesajları: En güzel Miraç Kandili mesajları 2021

10 Mart Çarşamba günü Miraç Kandili idrak edilecek. İslam alemi için büyük bir öneme sahip mübarek kandillerde Müslümanlar birbirlerine mesaj atarak aralarındaki bağı güçlendiriyor. Biz de sizler için güncel, anlamlı, resimli, kısa, güzel Miraç Kandil mesajlarını derledik. Siz de aile fertlerinize, akrabalarınıza, dostlarınıza, sevdiklerinize SMS, Facebook, Instagram ve WhatsApp üzerinden en güzel resimli Miraç Kandili kutlama mesajlarını gönderebilirsiniz. İşte en güzel kandil mesajları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Miraç Kandili, 2 Nisan Salı gecesi idrak edilecek.
Miraç Kandili, 2 Nisan Salı gecesi idrak edilecek.

Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed (s.a.s.)'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili 10 Mart Çarşamba günü idrak edilecek. Miraç Kandili'nde insanlar, sevdiklerine göndermek için kandil mesajlarını aratmaya başladı.

Biz de sizler için en güzel kandil mesajlarını derledik. İşte en güzel Miraç Kandili mesajları...

Miraç Kandili mesajları

Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulu Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. (İsrâ, 17/1) Kandiliniz mübarek olsun.

Af ve namazın müjdeleyicisi Miraç Kandili'miz mübarek olsun. Allah dualarımızı kabul etsin İnşaallah. Hayırlı kandiller.

Allah hikmetiyle bir kapıyı kapatırsa rahmetiyle diğerini açar. Hayırlı kandiller.

Ey Rabbimiz! Unutur veya yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla ve bize acı. Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et. (Bakara, 2/286) Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Miraç kandiliniz mübarek olsun. Allah sizi sevdiklerinizle beraber mutlu ve huzurlu bir hayat nasip etsin.

Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamberimizin miraca çıkmasıyla bize verilen müjdeye nail olan ümmetin Miraç Kandili mübarek olsun.

Allah'ım! Recep ve Şaban'ı hakkımızda mübarek eyle, bize Ramazan'a ulaştır. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.n

Tüm Müslüman aleminin mübarek Miraç Kandili'ni kutluyorum… Bu hayırlı günde Allah 'Barış, Huzur, Sağlık' nasip etsin.

Allah'ım! Lütfundan bize rızk ver, bizi rızkından mahrum etme, bize verdiğin rızıkları bizim için bereketli yap, katında bulunan nimetlere rağbetimizi arttır ve bizi gönül zengini eyle. (İbn Ebi Şeybe, Dua, 42) Kandiliniz mübarek olsun.

Miraç Kandilimiz mübarek olsun bu mirac gecemizin ülkemiz ve İslam aleminin miracı olması dileği ile… Hayırlı kandiller diliyorum.

De ki; Rabbim! Bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın! Hayırlı kandiller.

Rabbim sen affedicisin, affetmesini seven ve bilensin. Sen bizleri mübarek Miraç kandili hatırına affı mağfiret eyle. Amin! Hayırlı Kandiller.

Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun. Miraç Kandiliniz mübarek olsun...

'Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem' diyen Sevgilinin (s.a.s.) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile… Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.

Allah gönlünüzden geçen her duayı hakkınızda hayırlı ise kabul etsin… Amin! Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Resimli en güzel kandil mesajları...

Tüm İslam aleminin Miraç Kandili kutlu olsun. Böyle mübarek bir günde tüm dualarımızın kabul olması dileğiyle. Herkese hayırlı günler.

Allah gönlünüzden geçen her duayı hakkınızda hayırlı ise kabul etsin. Amin! Hayırlı kandiller...

Fani dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, iyi kandiller dilerim.

Rabbim bizi özünden iman edip, gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Regaib Kandiliniz mübarek olsun.

Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.

Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i (s.a.s.) hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice gecelere. Kandiliniz mübarek olsun.

Gül bahçesine girenler gül olmasada gül kokarlar, kainatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun. nKandiliniz mübarek olsun.

Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle kandiliniz mübarek olsun.

Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden! Amin. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Ezan tüm insanlığa okunur, üstüne alınan secdeye gider. Hayırlı kandiller.

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun...

Size karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, lalenin gururunu, leyleğin saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Kandiliniz mübarek olsun…

Mevla çekirdeğe ormanı gizlemiş, yılanın zehrine derman gizlemiş, tahıl tanesine harman gizlemiş, mübarek gecelere cennet gizlemiş. Kandiliniz mübarek olsun.n

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun makamınız cennet, Hz. Muhammed (sas) komşunuz olsun günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Miraç Kandili ne zaman?
GÜNDEM
Miraç Kandili ne zaman?

Miraç Kandili'nin önemi

İslam aleminde "Allah'a yükseliş ve arınma" olarak kabul edilen Miraç Kandili, bugün idrak edilecek.

İslam inancına göre, Hazreti Muhammed (s.a.s.), Miraç gecesi, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. Hazreti Muhammed (s.a.s.), yolculuğunda "Burak" adlı binekle seyahat etti.

Beş vakit namaz miraç gecesinde farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi verildi ve Miraç gecesinde "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirildi.

Amenerrasulü oku dinle: Amenerrasulü Arapça ve Türkçe okunuşu, Diyanet meali
HAYAT
Amenerrasulü oku dinle: Amenerrasulü Arapça ve Türkçe okunuşu, Diyanet meali

Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed (s.a.s.)'e insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan on iki emir vahyetti.

Mehmetçik'ten Miraç duası
OYNAT 02:09
Mehmetçik'ten Miraç duası
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki terör operasyonuna katılan güvenlik güçleri, namaz kılıp dua ederek, Miraç Kandili'ni idrak etti.Operasyonlar kapsamında ilçe merkezini teröristlerden temizleyen ve arama tarama çalışmalarını sürdüren güvenlik güçleri, Miraç Kandili dolayısıyla Yeşildere Mahallesi'ndeki İhsaniye Camisi'ni doldurdu.Akşam namazının ardından, camiye gelen çok sayıda asker ve polis, birlikte saf tutup namaz kılarak, şehit olan meslektaşları için dua etti. Programda Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okundu.

Miraç kandilinin önemi nedir ve nasıl idrak edilir?
FOTOĞRAF 11
Title
Arapça'da merdiven, yukari çikmak, yükselmek anlamlarini dile getirir. Islam'da Hz. Muhammed (s.a.s)' in göge yükselerek Allah'in huzuruna kabul edilmesi olayi. Mirac olayi hicretten bir yil ya da onyedi ay önce Receb ayinin yirmi yedinci gecesi gerçeklesir.
Title
Peygamberimiz (s.a.v), Hicret’ten bir buçuk sene evvel Receb ayının 27. gecesi Burak ile Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksâ’ya götürüldükten sonra Sahra’dan semâya çıkarıldı.
Title
Semâ katlarının her birinde peygamberlerden biriyle görüştü. Nice melekler gördü. Cennet ve cehennemi müşâhede etti, gördü.
Title
Sidre-i Müntehâ’yı geçti, Allâhü Teâlâ’nın melekûtundan birçok acâyibât gösterildi. Beş vakit namaz emriyle aynı gece geri döndü.
Title
Mİ‘RÂC GECESİ’NDE VE GÜNDÜZÜNDE YAPILACAK İBÂDET • Receb-i Şerîf’in 27’nci gecesi Mi‘râc Gecesi’dir. • Yatsı namazından sonra 12 rek’at Hâcet namazı kılınır: Her rek’atte Fâtiha’dan sonra 10 İhlâs-ı Şerîf okunur.
Title
Namaza niyet şöyledir: “Yâ Rabbi, rızâ-yi şerîfin için niyet eyledim namaza. Bu gece yedi kat gökleri ve bütün esrârını göstererek muhabbetin ile müşerref kıldığın sevgili Habîbin Resûl-i Zîşân Efendimiz hürmetine ben âciz kulunu aff-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne ve rızâ-yı ilâhîne mazhar eyle.” Allâhü Ekber.
Title
Namazdan sonra: • 4 Fâtiha-i Şerîfe, • 100 defa, “Sübhânallâhi ve’l-hamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm”, • 100 İstiğfâr-ı şerîf, • 100 Salevât-ı şerîfe okunup duâ edilir.
Title
Bu namaz her rek’atte yüz ihlâs okuyarak on rek’at kılınır veya on ihlas okuyarak 100 rek’at kılınırsa; -bunu yerine getiren mü’min bu namazın feyz ve bereketiyle huzûr-i ilâhiye namaz borçlusu olarak çıkmaz.
Title
• Hadîs-i şerîfte, Receb-i Şerîf’in 27. (Mi‘râc) gecesinin gündüzünde oruç tutana altmış ay oruç sevâbı yazılacağı va’dedilmiştir. • O gün öğle ile ikindi arasında 4 rek’at namaz kılınır:
Title
Her rek’atte Fâtiha’dan sonra 5 Âyetü’l-Kürsî, 5 Kul yâ eyyühe’l-kâfirûn, 5 İhlâs-ı Şerîf, 5 Kul eûzü birabbi’l-felak, 5 Kul eûzü birabbi’n-nâs sûreleri okunur. (Duâ ve İbâdetler, Fazilet Neşriyat)
Title
Miraç kandilinin önemi nedir ve nasıl idrak edilir?
Miraç kandilinin önemi nedir ve nasıl idrak edilir?
Recep ayı içerisinde yer alan Miraç Kandili en önemli gecelerden biridir. Miraç Kandili gecesi Hazreti Muhammed'in göğe yükseldiği gece olması sebebiyle önemlidir
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, göçmen teknesinin batması sonucu annesi ve abisiyle hayatını kaybeden Suriye uyruklu Aylan Kurdi bebeğin babası Abdullah Kurdi, Erbil'de Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını anlattı. Oğlunun çektiği acıların hatırlanması için Papa'ya Aylan'ın çizili olduğu tablo verdiğini aktaran Kurdi, "İnsanlar o tabloya bakarak oğlumun çektiği acıları hatırlasın, diye verdim o tabloyu. Bütün dünya kapılarını hayır için açtı ama ne yazık ki unutuldu daha sonra. Ben bu tablo aracılığıyla insanların hatırlamasını istedim" dedi.

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