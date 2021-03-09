Kandil mesajları: En güzel Miraç Kandili mesajları 2021

Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed (s.a.s.)'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili 10 Mart Çarşamba günü idrak edilecek. Miraç Kandili'nde insanlar, sevdiklerine göndermek için kandil mesajlarını aratmaya başladı.

Biz de sizler için en güzel kandil mesajlarını derledik. İşte en güzel Miraç Kandili mesajları...

Miraç Kandili mesajları

Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulu Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. (İsrâ, 17/1) Kandiliniz mübarek olsun.

Af ve namazın müjdeleyicisi Miraç Kandili'miz mübarek olsun. Allah dualarımızı kabul etsin İnşaallah. Hayırlı kandiller.

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Allah hikmetiyle bir kapıyı kapatırsa rahmetiyle diğerini açar. Hayırlı kandiller.

Ey Rabbimiz! Unutur veya yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla ve bize acı. Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et. (Bakara, 2/286) Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Miraç kandiliniz mübarek olsun. Allah sizi sevdiklerinizle beraber mutlu ve huzurlu bir hayat nasip etsin.

Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamberimizin miraca çıkmasıyla bize verilen müjdeye nail olan ümmetin Miraç Kandili mübarek olsun.

Allah'ım! Recep ve Şaban'ı hakkımızda mübarek eyle, bize Ramazan'a ulaştır. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

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Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.n

Tüm Müslüman aleminin mübarek Miraç Kandili'ni kutluyorum… Bu hayırlı günde Allah 'Barış, Huzur, Sağlık' nasip etsin.

Allah'ım! Lütfundan bize rızk ver, bizi rızkından mahrum etme, bize verdiğin rızıkları bizim için bereketli yap, katında bulunan nimetlere rağbetimizi arttır ve bizi gönül zengini eyle. (İbn Ebi Şeybe, Dua, 42) Kandiliniz mübarek olsun.

Miraç Kandilimiz mübarek olsun bu mirac gecemizin ülkemiz ve İslam aleminin miracı olması dileği ile… Hayırlı kandiller diliyorum.

De ki; Rabbim! Bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın! Hayırlı kandiller.

Rabbim sen affedicisin, affetmesini seven ve bilensin. Sen bizleri mübarek Miraç kandili hatırına affı mağfiret eyle. Amin! Hayırlı Kandiller.

Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun. Miraç Kandiliniz mübarek olsun...

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'Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem' diyen Sevgilinin (s.a.s.) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile… Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.

Allah gönlünüzden geçen her duayı hakkınızda hayırlı ise kabul etsin… Amin! Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Resimli en güzel kandil mesajları...

Tüm İslam aleminin Miraç Kandili kutlu olsun. Böyle mübarek bir günde tüm dualarımızın kabul olması dileğiyle. Herkese hayırlı günler.

Allah gönlünüzden geçen her duayı hakkınızda hayırlı ise kabul etsin. Amin! Hayırlı kandiller...

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Fani dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, iyi kandiller dilerim.

Rabbim bizi özünden iman edip, gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Regaib Kandiliniz mübarek olsun.

Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.

Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i (s.a.s.) hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice gecelere. Kandiliniz mübarek olsun.

Gül bahçesine girenler gül olmasada gül kokarlar, kainatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun. nKandiliniz mübarek olsun.

Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle kandiliniz mübarek olsun.

Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden! Amin. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

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Ezan tüm insanlığa okunur, üstüne alınan secdeye gider. Hayırlı kandiller.

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun...

Size karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, lalenin gururunu, leyleğin saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Kandiliniz mübarek olsun…

Mevla çekirdeğe ormanı gizlemiş, yılanın zehrine derman gizlemiş, tahıl tanesine harman gizlemiş, mübarek gecelere cennet gizlemiş. Kandiliniz mübarek olsun.n

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun makamınız cennet, Hz. Muhammed (sas) komşunuz olsun günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

GÜNDEM Miraç Kandili ne zaman?

Miraç Kandili'nin önemi

İslam aleminde "Allah'a yükseliş ve arınma" olarak kabul edilen Miraç Kandili, bugün idrak edilecek.

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İslam inancına göre, Hazreti Muhammed (s.a.s.), Miraç gecesi, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. Hazreti Muhammed (s.a.s.), yolculuğunda "Burak" adlı binekle seyahat etti.

Beş vakit namaz miraç gecesinde farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi verildi ve Miraç gecesinde "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirildi.

HAYAT Amenerrasulü oku dinle: Amenerrasulü Arapça ve Türkçe okunuşu, Diyanet meali

Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed (s.a.s.)'e insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan on iki emir vahyetti.

OYNAT 02:09 Mehmetçik'ten Miraç duası Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki terör operasyonuna katılan güvenlik güçleri, namaz kılıp dua ederek, Miraç Kandili'ni idrak etti.Operasyonlar kapsamında ilçe merkezini teröristlerden temizleyen ve arama tarama çalışmalarını sürdüren güvenlik güçleri, Miraç Kandili dolayısıyla Yeşildere Mahallesi'ndeki İhsaniye Camisi'ni doldurdu.Akşam namazının ardından, camiye gelen çok sayıda asker ve polis, birlikte saf tutup namaz kılarak, şehit olan meslektaşları için dua etti. Programda Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okundu. BiP'te paylaş

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