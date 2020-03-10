Gündem Kandil ve Avaşin-Basyana hava destekli operasyon 3 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Kandil ve Avaşin-Basyan'a hava destekli operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kandil ve Avaşin-Basyan'a hava destekli operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Avaşin-Basyan'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Avaşin-Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı teröristin düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Operasyonların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

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