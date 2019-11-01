Gündem Kandil ve Haftaninde tespit edilen 3 PKKlı terörist SİHAlarla etkisiz hale getirildi
ANKARA

Kandil ve Haftanin'de tespit edilen 3 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi - Son dakika

Kandil ve Haftanin'de tespit edilen 3 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Haftanin'de tespit edilen 3 PKK'lı terörist, SİHA’larla etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Bayraktar TB2 S/İHA
Bayraktar TB2 S/İHA

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist, SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

Kandil'e nokta atışı: Operasyonda kırmızı kategorideki terörist hedef alındı
GÜNDEM
Kandil'e nokta atışı: Operasyonda kırmızı kategorideki terörist hedef alındı

Öte yandan 13 Eylül'de de Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Kandil'deki operasyonunda terör örgütü PKK'nın kadın yapılanması KJK'nın kırmızı kategoride aranan sorumlusu Ayfer Kordu nokta atışıyla hedef alınmıştı.

Kırmızı kategoride aranan teröriste nokta atışı
OYNAT 00:40
Kırmızı kategoride aranan teröriste nokta atışı
MİT ve TSK'nın Kandil'deki operasyonunda PKK'nın kadın yapılanması KJK'nın kırmızı kategoride aranan sorumlusu Ayfer Kordu nokta atışıyla hedef alındı
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