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Kandil'den kaçan çocuk teröristlerin ifadeleri kan dondurdu

Kandil'den kaçarak teslim olan 18 yaşından küçük örgüt mensuplarının güvenlik birimlerine verdiği ifadeler kan dondurdu. Örgütün, kaçırdıkları çocukların mideleri küçülmesi için 3 gün boyunca sadece su içirdiği, küçük kızlara cinsel istismarda bulunduğu ve karşı gelenlerin infaz edildiği belirtildi.

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Güvenlik güçlerine verdikleri ifadelerin ardından hazırlanan raporda yer alan çocuk tanıkların kimisi "3 gün boyunca 'Mideniz küçülmeli' diyerek, örgütün sadece su verdiğini anlatırken, kimisi "1 yılda 17 kez tecavüze uğradım" diyerek ağlıyor. Tanıklardan diğerinin "Kandil'in her karışında Kürt çocuklarının kemikleri var" sözleri ise örgütün yaşattığı dehşeti gözler önüne seriyor. Sabah'ta yer alan habere göre; Türkiye-Suriye ve İran uyruklu ve yaşları 12 ila 16 arasında değişen çocukların Kandil'e götürüldükten sonra yaşadığı dehşeti gösteren o ifadelerden bazı detaylar:

3 GÜN SADECE SU VERDİLER

Cihan V. (12/VAN): 2016'da komşumuz oğlu arkadaşım Ferhat G ile internet kafede oyun oynayıp eve dönerken sokağımızın başında bulunan siyah bir araçtakiler 'adres soracağız' diye bizi yanına çağırdı. Yaklaştığımızda arabadan inenler ağzımı kapatıp bizi zorla araca bindirdiler. 1 saat gidince bir mağaraya bizi indirdiler. Geceyi orada geçirdik. Sabaha karşı bizi sonradan adını Hakurk olarak öğrendiğim kampa götürdüler. Orada 8 gün kaldıktan sonra bizi Kandil'e götürdüler.

Koydukları mağara benim yaşlarımda kız ve erkek çocuklarla doluydu. Ağlayan, bağıran, kendini yerden yere vuran, yediği dayaktan dolayı yerde inleyen, kafasına vurulan dipçikle akan kanla üzerini kana boyamış çocuklar. Elinde hortum parçası bulunan bir kişi bağıra bağıra tüm hızıyla vurup "Buradan ancak ölünüz çıkar' diye bağırıyordu. 3 gün boyunca 'Mideniz küçülmeli' diyerek sadece 2'şer bardak su verdiler. 2 yıl boyunca attığım her adımda, aldığım her nefeste kaçmanın yollarını aradım. Bunun için güven kazanmam gerektiğini öğrendim. O gün bugünmüş 4 gün boyunca dağlarda saklanarak. Sadece suya batırdığım kuru ekmek yiyerek sınıra gelip teslim oldum.

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17 KEZ TECAVÜZE UĞRADIM

Leyla H. (15) BİTLİS: Okul malzemelerimi almak için köyden ilçeye gittiğimde yanıma yaklaşan 2 kadın. Sizin köye öğretmen olarak atandık gel birlikte gidelim diyerek bindirdikleri arabada bana meyve suyu ikram ettiler. Gözümü açtığımda elleri silahlı hepsi aynı giyinmiş kişilerin ortasındaydım. 4'üncü gün sabah babam yaşında bir erkeğin yatağında uyandığımda artık ben eski Leyla değildim. 1 yıl boyunca o hayvan dâhil 17 kişinin tecavüzüne uğradım. 3 defa kendimi öldürmek için hazırlık yaptım ama her defasında bunları anlatmalıyım düşüncesiyle vazgeçtim.

HER KARIŞINDA KÜRT KEMİĞİ

Mustafa K. (16) MUŞ: Zeytinburnu'nda konfeksiyonda çalışırken aynı yaştaki hemşerim Vartolu Berfin, Hüseyin ve Ahmet'le kendi isteğimizle Hakkari HDP binasına gelerek buradakilerin aracılığıyla Kandil Zap bölgesine gönderildik. Meğer o izlediklerimizin hepsi bir film bir senaryosuymuş. 1 ay sonra da Berfin, 4 ay sonra da Ahmet dayanamayarak silahla intihar etti. 2 yıl içinde onlarca intihar ve infaza şahit oldum. Kandil'in her karışında Kürt gençlerinin, Kürt çocuklarının kemikleri var. Cehennemi görmek isteyen Kandil'e gelir. Kandil cehennemin tam orta yeridir.

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