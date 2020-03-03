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ANKARA

Kandil'e hava harekatı: 9 terörist etkisiz hale getirildi

Kandil'e hava harekatı: 9 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 9 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Operasyonların kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

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