Kandil'e hava harekatı: 9 terörist etkisiz hale getirildi

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İletişim Başkanı Altun'dan Türkiye'den ayrılan göçmenlere ilişkin açıklama: 80 bin 888 kişi

İletişim Başkanı Altun, Avrupa'ya gitmek üzere Türkiye'den ayrılan mülteci sayısının 80 bin 888 olduğunu belirterek bu sayının artış gösterebileceğini bildirdi. Altun, Türkiye'nin düzensiz göç akışına karşı hazırlıklarını yaptığını belirterek, "Avrupa ve diğer ülkeler, bu muazzam zorluk karşısında derhal harekete geçmelidir. Bütün bunları kendi başımıza yapmamız beklenemez" ifadesini kullandı.