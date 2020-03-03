Kandil'e hava harekatı: 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Operasyonların kararlılıkla devam ettiği belirtildi.
Irak kuzeyi Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/0pgRO6Rvnd
Irak kuzeyi Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/0pgRO6Rvnd— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 3, 2020