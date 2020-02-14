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Kandil'e hava operasyonu: 6 terörist etkisiz hale getirildi - Son dakika haberleri

Kandil'e hava operasyonu: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi DHA
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Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Operasyonların hız kesmeden devam ettiği belirtildi.

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