Kandil'in eylem için yalvardığı teröristlerden şok yanıt

Güvenlik birimlerinin gerek yurt içi gerekse sınır ötesinde yürüttüğü kararlı operasyonların terör örgütüne verdiği ağır zayiatlar, örgüt içi çözülmeyi hızlandırdı. Bu da telsiz konuşmalarına yansıdı. Amed Malazgirt kod adlı Fehmi Atalay isimli elebaşının, verilen zayiatlar nedeniyle teröristleri eleştiren konuşmalarına, teröristlerin, 'biliyorsan sen gel, hepsi budur' diyerek talimat kabul etmediği öğrenildi. Kandil'deki terörist başlarının bölgelerdeki teröristlere, 'ne yaparsanız yapın eylem yapın' şeklinde yalvardığı ortaya çıktı. Son zamanlarda güvenlik güçlerine teslim olan teröristler ise örgütün içine düştüğü durumu, "terör örgütüne güven azaldı, kaçışlar arttı" şeklinde özetledi.

ELEBAŞLARI HÜKMÜNÜ YİTİRDİ

Güvenlik güçleri bölgede terör örgütü PKK'ya hareket alanı tanımazken aralarındaki telsiz konuşmaları da psikolojik çöküşün kanıtı oldu. Üst üste verilen ağır kayıpların Kandil'deki elebaşlarındaki korkuyu hat safhaya çıkardığı, bununla beraber, alınan hiç bir tedbirin işe yaramadığı, elebaşlarının örgüte söz geçiremediği telsiz görüşmelerine yansıdı.

Amed Malazgirt kod adlı Fehmi Atalay isimli elebaşının, verilen zayiatlar nedeniyle teröristleri eleştiren konuşmalarına, teröristlerin, 'biliyorsan sen gel, hepsi budur' şeklinde cevap verdiği, teröristlerin hayatta kalmak için kendi başının çaresine bakma eğilimine girdiği ve talimat kabul etmediği öğrenildi. Kandil'deki terörist başlarının bölgelerdeki teröristlere, 'ne yaparsanız yapın eylem yapın' şeklindeki telsiz konuşmaları ise örgütün çaresizliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

TERÖRİSTLER KAÇIYOR!

Örgütteki kaçışların artmasının da bu panikten kaynaklandığı öğrenildi. Sabah'ta yer alan habere göre; Son zamanlarda örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin; 'örgüte ve elebaşlarına olan güvenin gün geçtikçe azaldığı, teröristlerin örgütten kaçmak için fırsat kolladıkları, zayiatların artması ve örgütten kaçışlarla beraber terörist grupların verilen emirleri dinlemedikleri ve itirazların isyan noktasına geldiği, elebaşların teröristlere söz geçiremedikleri' şeklindeki beyanları bu paniğin boyutunu ortaya koydu. Operasyonlarda çok sayıda sözde üst düzey yöneticisi öldürülen PKK'da bazı teröristlerin örgütü terk edip, büyük şehirlere kaçtığı belirlendi.

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