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Kandil'in Kılıçdaroğlu'na desteğine TBMM Başkanı Şentop'tan tepki

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kandil'in açık açık Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermesini eleştiren Şentop, "Ortada başka hiçbir gelişme olmasa, sadece Kandil'den PKK'nın sözde yetkilileri açıklamaları, onlarla irtibatlı siyasetçilerin açıklamaları ortada olsa belki böyle bir yorum düşünülebilir" diye konuştu.

11:34 . 10/05/2023 Çarşamba
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtlıyor.

Şentop'un açıklamalarından satır başlıkları:

(Kılıçdaroğlu'nun kime yarar? sorusu) Son değerlendirmesini espri, bir fıkra olarak düşündüm. Ortada başka hiçbir gelişme olmasa, sadece Kandil'den PKK'nın sözde yetkilileri açıklamaları, onlarla irtibatlı siyasetçilerin açıklamaları ortada olsa belki böyle bir yorum düşünülebilir.


Fakat aynı zamanda kendileri onların desteğini talep etmiyor mu? Yani siz bir partinin onlarla irtibatlı olan siyasi yetkililerin bazen açık ifadelerle hem talep edeceksiniz, onlar da bu talep karşılığında size destek açıklayacaklar ve sonra diyeceksiniz ki 'Bunların bu açıklamaları bize değil de başka tarafa yarıyor' filan. Bir fıkra olabilir ancak. Çünkü daha önce görüşmeler olduğunu da biliyoruz.

'Kandil neden bu kadar açık ve net tutum ortaya koyuyor?'

Başta sayın Kılıçdaroğlu'nun görüştüğünü, başkaları filan görüşüyor meselesi değil. Seçim sırasında kendisine destek talebi. Meclis'te böyle bir görüşme yaptı. Hepimiz biliyoruz ki genel başkanlar düzeyinde böyle bir görüşmenin olmasının ötesinde, öncesinde daha alt kademelerde mutlaka önemli görüşmeler yapılmıştır. Bahçeli'nin 'Kılıçdaroğlu'na verilen her oy Kandil'e gidecek' demişti. Kılıçdaroğlu da 'Bu kimin işine yarar? Bizim mi?' diyerek bunun Cumhur İttifakı'na yarayacağını iddia etti. Bu tartışmanın temeli nedir? Kandil neden bu kadar açık ve net tutum ortaya koyuyor?

Şimdi esas meseleye gelelim. Tabi ben Seçim İşleri Başkanlığı da yaptığım 2012'den 2015 kadar AK Parti'de. Her seçim dönemi şunu söyleriz... 'Bu seçim çok önemli' diye. Her siyasetçi söyler. Gerekçeler konulur ortaya. Ben bir şey daha söylüyordum o tarihten beri.

'Dünya çok önemli değişim, dönüşüm döneminde'

'Bu seçim çok önemlidir. Ama bundan sonra yapılacak olan her seçim bir öncekinden daha önemli seçim olacaktır.' diye söylüyorum. Bunun sebebi şu... Dünya çok önemli değişim, dönüşüm döneminde. Adeta yeniden planlanıyor, kartlar yeniden dağıtılıyor dünyada. Böyle bir süreçte Türkiye'nin rolü önemli.


İki bakımdan; tabi Türkiye kendi içindeki oluşum, yapı, siyasi iktidar anlayış bakımından kartların yeniden dağıtıldığı ortamdaki etkisi bakımdan önemli. Bir de Türkiye öyle bir coğrafi noktada öyle bir jeostratejik noktada bulunuyor ki; Türkiye'de birçok konu sadece iç politikada meselesi veya sadece bir dış politika meselesi değildir. İç politika dış politika iç içe geçmiş durumdadır. Bunun birçok örneğini görüyoruz.


Kılıçdaroğlu'ndan rüzgarı alan HDP seçmeni tehdit savurmaya başladı
Kılıçdaroğlu'ndan rüzgarı alan HDP seçmeni tehdit savurmaya başladı

Kandil'deki terör ininden yükselen ''Kılıçdaroğlu'na oy verin yoksa iç savaş çıkartırız, Kılıçdaroğlu'na şans verin'' sesleri sonrası Kılıçdaroğlu, bölücülere methiyeler düzmeye başladı. Katıldığı canlı yayında kirli ittifakı kendi ağzıyla itiraf eden Kılıçdaroğlu, ''Bizim görüşümüz net, HDP'nin görüşü net. HDP bütün bileşenleriyle bize destek veriyor. Biz bu destekten memnunuz'' şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu'ndan rüzgarı alan HDP, meydanlarda yaptıkları kutlamalarda bebek katili Öcalan için özgürlük vaatlerinde bulunmaya devam etti. HDP'nin seçime listelerinden gireceği Yeşil Sol Parti seçmenleri, Terörist başı Öcalan için "Abdullah Öcalan eğer yakalandıysa benim dilimi savunmak için çıktı oraya" savunmasını yaptı. Katil Öcalan için ''özgür olmadığı takdirde kimse özgür olamayacak'' diyerek tehditler savuran şahıs, "Kimse bizimle kardeşçe yaşamadığı sürece biz de kimse ile kardeşçe yaşamayız" dedi.


#mustafa şentop
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Seçim
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