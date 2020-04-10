Kanları yerde kalmayacak: Çok sayıda operasyon düzenlendi, 5 kişi gözaltında

Diyarbakır Kulp’ta odun toplamaya giderken PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 5 kişinin cenazesi düzenlenen törenle toprağa verildi. Kulp’un Güleç Mahallesi kırsalında önceki gün odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda şehit olan Sedat Hazar (39), Burhan Tanrıkulu (38), Ahmet Erboğa (32), Alaattin Yıldız (50) ve Hacı Akdeniz (50) için Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi ek binası önünde tören yapıldı.

GÖZYAŞLARIYLA VEDA

Şehit yakınları ile Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’nun da katıldığı törenin ardından cenazeler Kulp ilçe mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi. Şehitlerden Tanrıkulu, Erboğa ve Yıldız’ın 5’er, Hazar’ın 4 ve Akdeniz’in 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken, Hacı Akdeniz’in kızı Fatma’nın 2012’de PKK tarafından kaçırıldığı, 2019’da ise örgütten kaçıp güvenlik güçlerine teslim olduğu ortaya çıktı.

HAVA DESTEKLİ OPERASYON

Güvenlik güçleri, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı. Karadan ve havadan İHA ile SİHA’ların desteğiyle sürdürülen operasyonda askerler ormanlık alanı ablukaya aldı. Kırsaldaki operasyon sürerken, ilçe merkezi ile özellikle saldırının düzenlendiği bölgeye yakın birçok eve de operasyon düzenlendi. Yollardaki güvenlik kameraları ile ormanlık arazide hayvanların görüntülenmesi için kurulan fotokapanlar da incelemeye alındı. Ekipler, saldırıyı hazırlayan teröristlerin kullandığı malzemeleri nereden ve kimlerin yardımıyla edindiğini incelemeye aldı.

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5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında saldırıyla ilgili oldukları değerlendirilen 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Düzenlenen operasyonda şüphelilerden 5’i yakalandı, diğeri ise her yerde aranıyor. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Şüphelilerden bazıları hakkında daha önce “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan işlem başlatıldığı da öğrenildi.

Geçen yılki saldırıyla aynı patlayıcı

Güvenlik güçleri geçen yıl 12 Eylül’de Kulp’un Ağaçkorur mevkiinde yine odun toplamaya gidenlere yönelik düzenlenen ve 2’si çocuk 7 sivilin şehit, 10 kişinin de yaralandığı saldırıda kullanılan patlayıcının, ana maddesi A4 olan TNT ve RDX kimyasal bileşenleriyle hazırlandığını belirlemişti. Önceki günkü saldırıda kullanılan patlayıcının da büyük oranı A4 ile hazırlanan RDX, TNT ve amonyum nitratla güçlendirildiği saptandı.

Biz devlete güveniyoruz

PKK’lı teröristlerin yaşamdan kopardığı 5 kişinin geride buruk hikayeleri kaldı. Sedat Hazar’ın amcası Şazil Hazar, yeğeni Sedat’ın ailesinin geçimini temin etmek için gece gündüz çalıştığını söyledi. Yeğeninin ailesine sadık, dürüst bir insan olduğunu dile getiren Hazar, “Ceset parçalarını topladım, poşete koyup getirdim. Allah bu işi yapanların başına da getirsin” dedi. Oğlu Vedat ise babasının kendisini okuması için Adana’ya gönderdiğini aktararak, “Allah’ın adaletine bırakıyorum, Allah’a havale ediyorum. Diğer dünyada karşılaşacağız onlarla” diye konşutu. Alaattin Yıldız’ın kardeşi Umrettin Yıldız ise “5 yeğenim öksüz kaldı. Biz devlete güveniyoruz, bunların kanını yerde bırakmaz. Bunu yapanlar zalimdir” dedi.