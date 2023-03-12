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Kanser hastası Vali Atik deprem bölgesinden ayrılmıyor: Haftalardır boynunda kemoterapi şişesiyle çalışıyor

Yaraların sarılmaya çalışıldığı deprem bölgesinde hem mağdur vatandaşların hem de bölgede çalışan personelin birbirinden etkileyici hikayeleri de ortaya çıkmaya devam ederken bunlara Vali Ali Fuat Atik'in hikayesi eklendi. Hatay'a koordinatör vali olarak görevlendirilen Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in kanser hastası olmasına ve kemoterapi almasına rağmen bölgeden ayrılmadığı ortaya çıktı.

14:44 . 12/03/2023 Pazar
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Denizli Valisi Ali Fuat Atik.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik.

Kahramanmaraş merkezli olarak başlayan ve halen süren deprem felaketi 11 ilde arkasında büyük bir yıkım ve acı bıraktı. Bölge her geçen gün yeni insan hikayelerine ev sahipliği yaptı. O hikayelerden birisi de depremin ardından Hatay'a Koordinatör Vali olarak atanan Denizli Valisi Ali Fuat Atik'e ait. Depremden önce bağırsak kanseri ile mücadele eden Atik, hastalığını ailesinden bile gizledi. Hatay'a atanan Koordinatör Vali Atik, görevini ise bırakmadı, boynuna taktığı kemoterapi şişesi ile görevinin başındaydı. Tedavisine çoğu kez konteynerde devam etti. Durumun ortaya çıkmasıyla tedavisi için bölgeden gönderilmek istendi ancak o "gitmem" dedi.


Bazen konteynerde bazen de Adana'ya gidip gelerek tedavisini alıp tekrar işe koyuldu


Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in göz yaşartan kahramanlığına dair detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. CNN Türk'ün haberine göre Atik 3 ay önce bağırsak kanseri teşhisi aldı.


Haber yapılmasını istemedi


Atik'in boynuna asılı olan fakat kıyafetiyle kamufle etmeye çalıştığı şişenin kemoterapi şişesi olduğu ortaya çıktı ve gazetecilerin bunun haber yapılmasına ilişkin teklifine karşı çıktı.


Tarihi özveri


Vali Atik'in aslında Kanser hastası olduğu ve bu şişe sayesinde kemoterapi ilacını alabildiğini öğrendi. Bu durumun üzerine Vali Atik ile bir özel haber yapmak isteyen Öztürk, Valinin Hatay için gösterdiği özveriyi ortaya çıkardı.


İlk kez konuştu: Devlet bizin bugünler için yetiştirdi, gidemeyiz


Vali Atik, zaman zaman tedavisini konteynerde ya da Adana'da bir hastanede alıyor. Öztürk'ün Hastalığınıza rağmen neden gitmediniz? sorusuna Atik "Biz buraya göreve geldik. Buradaki insanların acılarının haberlerini yaptınız. Bizim burada olmamız gerekiyordu. Çalışmamız gerekiyordu. Burayı bırakıp gidemezdik. Yardıma ihtiyacı olan insanlara bilgi birikimimizle yardımcı olmalıydık. Ve buradayız. Devlet olmak, devlet adamı olmak bunu gerektirir. Devlet bizi bu günler için yetiştirdi" seklinde cevapladı.


İçişleri Bakanı Soylu gitmesini istedi ama


Hastalığının ortaya çıkmasıyla görev yerinden gönderilmek istenen Vali Atik "Sayın İçişleri Bakanımız bile gitmemi bizzat söyledi. Ancak benim için el vermedi. Çünkü bir işe başladım onu bitirmem gerekiyor. Bu günler için devletimiz bizi yetiştirdi. Vatandaşımıza hizmet etmek için çalışıyoruz. Devlet adamı olmak böyle bir şey" dedi.


Burada olmak iyi geldi


3 yıldır Denizli Valisi olarak görev yapan Atik bütün ısrarlara rağmen Hatay'dan dönmek istemediğini belirtiyor. Tedavisinin ise iyi gittiğini söyleyen Ali Fuat Atik "Burada olmak, çalışmak çok iyi geldi. Biz kendimizi unuttuk burada, tüm odak noktamız vatandaşımız" diyerek görevine devam edeceğini açıkladı.



#Hatay
#Deprem
#Denizli Valisi Ali Fuat Atik
19 dakika önce
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Kanser hastası Vali Atik deprem bölgesinden ayrılmıyor: Haftalardır boynunda kemoterapi şişesiyle çalışıyor
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