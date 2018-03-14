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BARTIN

Bartın haberleri: Kanser tedavisi gördüğü hastanede morgun çatısına düşerek öldü

Kanser hastası yaşlı adam hastanede morgun çatısına düşerek öldü

Bartın Devlet Hastanesi'nde kanser tedavisi gören 89 yaşındaki yaşlı adam hastanenin 2. katından morgun çatısına düşmüş halde bulundu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı adam kurtarılamadı.

Haber MerkeziIHA
89 yaşındaki kanser hastası tedavi gördüğü hastanenin 2. katından düştü.
89 yaşındaki kanser hastası tedavi gördüğü hastanenin 2. katından düştü.

Bartın’da 89 yaşındaki kanser hastası adam, tedavi gördüğü hastanenin 2. katından morgun çatısına düşmüş halde bulundu. Talihsiz adam kurtarılamadı.

2. kattan morgun çatısına düşmüş halde bulundu

İddialara göre olay gece 01.30 sıralarında Bartın Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Merkez bina 2.kat dahiliye servisinde yatan 89 yaşındaki terminal dönem kanser hastası Mehmet Başak bulunduğu katın alt kısmındaki çamaşırhane-morg çatısına düşmüş olarak bulundu.

Bulunduğu yerde hastaya müdahale edilen hasta, itfaiye ekiplerinin de yardımıyla kurtarıldı. Ağır yaralanan hasta Acil Servis’te yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastayı kurtarma ve müdahale sırasında acil hekimi Dr. Abdullah Baykuş’un da burkulan ayağı alçıya alındı.

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