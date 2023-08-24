Kanseri yenip sağlığına kavuştu balkonda otururken göğsüne isabet eden saçmayla öldü

Olay, saat 21.15 sıralarında Çamlıkule Mahallesi 220 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine ateş açtı. Pompalı tüfekten çıkan saçmalardan biri, o esnada evinin balkonunda oturan Hüseyin Çiçek'in göğsüne isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Çiçek ile silahlı kavgada yaralanan M.G., N.E. ve E.T., Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hüseyin Çiçek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliler S.Ö. ve Ş.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.