Kapalıçarşı'da bir saat arayla iki kez su borusu patladı, esnaf isyan etti

Zemin ve altyapı çalışması yapılan Kapalıçarşı'da bu sabah İSKİ'ye ait şebeke suyu borusunda patladı. Ekipler kısa sürede müdahale ederek onarım yaptı. Bu olaydan yaklaşık bir saat sonra aynı yerdeki su borusu tekrar patladı.

Metrelerce yukarı fışkıran su nedeniyle çanta satışı yapan iki dükkandaki ürünler hasar gördü.

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Dükkan çalışanları ve vatandaşlar ıslanan ürünleri kurtarmak için büyük çaba gösterdi. Patlayan boruya giden su kesilerek önlem alındıktan sonra yeniden onarıldı.

OYNAT 00:59 İBB'ye bağlı İSFALT'ın altyapı çalışması sırasında atık su borusu patladı Kadıköy'de İSFALT ekiplerinin altyapı çalışmaları sırasında atık su borusu patladı. Patlama nedeniyle yolun bir kısmın su basarken çalışmalara ara verildi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. BiP'te paylaş

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Esnaf mağdur oldu



Dükkan sahibi Mikail Küçükyılmaz "Bu Kapalıçarşı'nın hali nedir. Yaklaşık 20 bin dolar zararımız var. Bu zararı kim karşılayacak, kimse yok ortada. Ne Kapalıçarşı yönetimi ne de hiç kimse ortada yok. Su borusu patladı iki dükkana zarar verdi. Zaten işler kötü, biz bu zararın altından nasıl kalkacağız" diye konuştu.

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