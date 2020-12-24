Gündem Kapalıçarşıda bir saat arayla iki kez su borusu patladı, esnaf isyan etti
İSTANBUL

Kapalıçarşı'da bir saat arayla iki kez su borusu patladı, esnaf isyan etti

İstanbul'da turistlerin en çok ziyaret ettiği tarihi Kapalıçarşı'da yapılan zemin çalışması sırasında şebeke borusu patladı. Ekipler tarafından onarım yapılsa da, aynı boru tekrar patladı. Metrelerce yukarı fışkıran su nedeniyle birçok dükkandaki mallar zarar gördü. Dükkan sahibi Mikail Küçükyılmaz "Bu Kapalıçarşı'nın hali nedir. Yaklaşık 20 bin dolar zararımız var. Bu zararı kim karşılayacak, kimse yok ortada" diye isyan etti.

Haber Merkezi DHA
Bir saat arayla patlayan su borusu nedeniyle esnafın zararı büyük.
Bir saat arayla patlayan su borusu nedeniyle esnafın zararı büyük.

Zemin ve altyapı çalışması yapılan Kapalıçarşı'da bu sabah İSKİ'ye ait şebeke suyu borusunda patladı. Ekipler kısa sürede müdahale ederek onarım yaptı. Bu olaydan yaklaşık bir saat sonra aynı yerdeki su borusu tekrar patladı.

Metrelerce yukarı fışkıran su nedeniyle çanta satışı yapan iki dükkandaki ürünler hasar gördü.

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  • Dükkan çalışanları ve vatandaşlar ıslanan ürünleri kurtarmak için büyük çaba gösterdi. Patlayan boruya giden su kesilerek önlem alındıktan sonra yeniden onarıldı.

İBB'ye bağlı İSFALT'ın altyapı çalışması sırasında atık su borusu patladı
OYNAT 00:59
İBB'ye bağlı İSFALT'ın altyapı çalışması sırasında atık su borusu patladı
Kadıköy'de İSFALT ekiplerinin altyapı çalışmaları sırasında atık su borusu patladı. Patlama nedeniyle yolun bir kısmın su basarken çalışmalara ara verildi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esnaf mağdur oldu


Dükkan sahibi Mikail Küçükyılmaz "Bu Kapalıçarşı'nın hali nedir. Yaklaşık 20 bin dolar zararımız var. Bu zararı kim karşılayacak, kimse yok ortada. Ne Kapalıçarşı yönetimi ne de hiç kimse ortada yok. Su borusu patladı iki dükkana zarar verdi. Zaten işler kötü, biz bu zararın altından nasıl kalkacağız" diye konuştu.

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Haliç Köprüsü kilit: İBB'nin çalışmaları sürücüleri isyan ettirdi
FOTOĞRAF 19
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü Haliç Köprüsü'nün karayolu ile bağlantısını sağlayan 'derz'lerin aşınması üzerine çalışma başlattı.
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Bir ay sürmesi planlanan yol çalışması ikinci gününde de devam etti.
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Gece saatlerinde devam eden çalışmalar nedeniyle Haliç Köprüsü'nün Çağlayan istikametinde yoğun trafik oluştu. Oluşan trafik havadan da görüntülendi.
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İBB Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 18 Temmuz 2020 ile 18 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacak çalışmalar 4 etapta tamamlanacak.
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Çalışmanın ilk aşamasında köprünün Okmeydanı - Edirnekapı istikametinde 2 şeritli yolun sağ şeridi 7 gün boyunca kapatılacak.
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İkinci aşamada aynı yolun sol şeridi yine 7 gün boyunca kapalı kalacak. Üçüncü aşamada Edirnekapı - Okmeydanı istikametinde 3 şeritli yolun sağ tarafındaki 1,5 şeridi 2. aşamayı takiben 7 gün boyunca kapatılacak.
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Son aşamada ise aynı yolun sol tarafındaki 1,5 şeridi yine 7 gün boyunca kapalı kalacak.
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Çalışmanın devam edeceği süre içinde, 15 gün boyunca metrobüs hattında seferler, yaklaşık 100 metre boyunca tek şeritten sağlanacak.
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Seferler sırasında sorun yaşanmaması için İETT, bölge giriş ve çıkışlarına görevliler yerleştirdi.
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Görevliler, seferler sırasında metrobüs sürücülerini yönlendirecek.
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Ayrıca, çalışma alanında yaşanabilecek olası metrobüs arızalarına anında müdahale etmek üzere, acil müdahale ekipleri de hazır bulundurulacak.
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Haliç Köprüsü kilit: İBB'nin çalışmaları sürücüleri isyan ettirdi
Haliç Köprüsü'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve bir ay sürecek olan bakım ve onarım çalışmaları ikinci gününde de devam etti. Gece saatlerinde yapılan çalışmalar nedeniyle oluşan trafik havadan görüntülendi.


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