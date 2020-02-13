Gündem Kapan-6 Müşterek Operasyonunda 10 kış sığınağı imha edildi
DİYARBAKIR

'Kapan-6 Müşterek Operasyonu'nda 10 kış sığınağı imha edildi

'Kapan-6 Müşterek Operasyonu'nda 10 kış sığınağı imha edildi

Diyarbakır ve Batman'da İl Jandarma komutanlıklarınca terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen "Kapan-6 Müşterek Operasyonu"nda tespit edilen 10 kış sığınağı imha edildi, 830 kilogram esrar, 4 ruhsatsız av tüfeği, tabanca, çok sayıda mühimmat, yaşam ve giyim malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Haber Merkezi AA
Güvenlik güçleri kar kış demeden başarılı operasyonlarını sürdürüyor.
Güvenlik güçleri kar kış demeden başarılı operasyonlarını sürdürüyor.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Lice ilçesinin güneyi, Kulp ilçesinin güneydoğusu, Batman'ın Sason ilçesinin batısı arasında kalan kırsal alan ile Zori çayı bölgesinde 10 Şubat'ta terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan "Kapan-6 Müşterek Operasyonu" başarıyla devam ediyor.

'Kapan-6 Müşterek Operasyonu'nda 10 kış sığınağı imha edildi.

Diyarbakır-Batman ara hattında 'Kapan-6 Zori Operasyonu' başlatıldı
GÜNDEM
Diyarbakır-Batman ara hattında 'Kapan-6 Zori Operasyonu' başlatıldı

Operasyonda 13 Şubat Perşembe günü teröristlerce kullanılan 10 kış sığınağı tespit edilmesinin ardından patlayıcı madde tespit ve imha ile mayın/EYP tespit ve imha timleri tarafından gerekli emniyet tedbirleri alınarak imha edildi.

Diyarbakır ve Batman'da İl Jandarma komutanlıklarınca terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen "Kapan-6 Müşterek Operasyonu"nda tespit edilen 10 kış sığınağı imha edildi.

Evler ile bahse konu sığınak, ağaçlık, kayalık alanda yapılan aramalarda toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde 4 ruhsatsız av tüfeği, tabanca, 3 dürbün, 25 gram civa, 2 batarya, 18 av tüfeği fişeği, tabancaya ait şarjör, 3 kurusıkı mermi, 3 silah temizleme yağı, çok sayıda yaşam ve giyim malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi, delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, diğerleri yerinde imha edildi.

Operasyonda 13 Şubat Perşembe günü teröristlerce kullanılan 10 kış sığınağı tespit edilmesinin ardından patlayıcı madde tespit ve imha ile mayın/EYP tespit ve imha timleri tarafından gerekli emniyet tedbirleri alınarak imha edildi.

Narko-terörizmle mücadele kapsamında, narkotik tespit köpeği "Engel"in de katıldığı aramalarda arazide çalılar arasına gizlenmiş çuvallar ve toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde 830 kilogram satışa hazır esrar ve elektronik hassas terazi bulundu.

Diyarbakır ve Batman'da İl Jandarma komutanlıklarınca terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen "Kapan-6 Müşterek Operasyonu"nda tespit edilen 10 kış sığınağı imha edildi.

Bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edileceği belirtildi.

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