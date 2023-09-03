Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST Ankara’da bakanlığın standında Yeni Şafak’a özel açıklamalarda bulundu. Festivalde gençliğin teknolojiyle buluştuğunu, gençlerin teknolojilerini yatırımcılarla buluşturmanın hedeflendiğini belirten Kacır, “TEKNOFEST’lerle temel hedefimiz, tüm platformlarda, tüm kritik sistemlerde tam bağımsızlığı sağlamak. Bu kritik yolda orta vadedede gençlerimiz ve onların üretken fikirleriyle hava savunma sistemlerimizde de tam bağımsızlığımızı kazanacağımızı düşünüyorum” dedi.

ETİMESGUT’UN TARİHTE ÖNEMİ VAR

Ankara’da festivalin düzenlendiği alanın Türk havacılık tarihi için sıfır noktası olduğunu ifade eden Kacır, “Burası Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından aktif olarak kullanılan bir havalimanı. Ancak 80-90 yıl öncesine baktığımızda, bugün bu festivalin yapıldığı Etimesgut’ta Vecihi Hürkuş tarafından Türk havacılık sanayiinin temelleri atılıyor. 1940’larda yine burada Türk Hava Kurumu’na bağlı bir uçak fabrikası kuruluyor. Farklı tipte uçaklar üretiliyor, maalesef o fabrikanın da ömrü sadece 9 yıl sürüyor. Bugün ise başarılı olmayan o hikayelerin tamamına atıfta bulunarak Türk’ün gökyüzündeki çelik kanatlarını sergiliyoruz. Hürkuş, Hürjet, Gökbey, Akıncı, Kızılelma, Bayraktar, Atak helikopteri hepsi burada” diye konuştu.

Kötü yaklaşımdan vazgeçin

Muhalefetin TEKNOFEST üzerinden yaptığı eleştirilere de değinen Kacır, “TEKNOFEST’i eleştirenlere tavsiyemiz, bu kötücül akıldan, kötücül yaklaşımdan vazgeçsinler. Burada gerçekleştirilen her şey gelecek nesillere aktarılacak” dedi. Festivale 60 yaş üstünün de ilgisinin fazla olduğunu kaydeden Kacır, şunları söyledi: “Büyüklerimiz Türkiye tarihindeki takoz hikayelerini çok iyi bildikleri için takozları kaldırmaya, genç mühendislerin yanında olmaya geliyorlar.”

TB3’ler katlanabilen kanat yapısına sahip.

Kapanışı TB3 yapacak

TEKNOFEST Ankara bugün sona erecek. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST dün 4’üncü gününde yine yarışmalar, etkinlikler ve hava gösterilerine sahne oldu. Ankara Etimesgut Havaalanı’na kurulan festivale ilgi yoğundu. Festival alanını gezen ziyaretçiler, dikey rüzgar tüneli, iklim tüneli, güneş gözlemi, planetaryum, uzay temalı çocuk parkı, simülasyon deneyim alanları, paydaş-sponsor-katılımcı stant aktiviteleri, kara ve hava araçları sergisi, sıcak hava balonu ve pedallı uçuş etkinliklerini ilgiyle takip etti. Gün boyu hava gösterilerinde sert manevralara imza atan Solotürk nefesleri kesti. Türk Silahlı Kuvvetleri paraşüt ekibinin gerçekleştirdiği gösteri de izleyenleri büyüledi.

Ali Kürşat Büyükada, Fatih Kacır.

TB3 UÇUŞA HAZIR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada, BAYKAR tarafından milli olarak geliştirilen Bayraktar TB3’ün TEKNOFEST Ankara’da uçacağı bilgisini verdi: “Kısa pistli uçak gemilerine iniş kalkış yapabilen yerli üretim TB3, Teknofest’in ardından uçuşa hazır hale gelecek. 14 metre kanat açıklığına sahip yerli SİHA ziyaretçilerimize çok harika bir veda gerçekleştirecek. Böylece Ankara semalarında yerli üretim hava araçlarımızın tamamı bu hafta içinde uçuşlarını gerçekleştirmiş olacak.”

Türkiye Yüzyılı’nı TEKNOFEST gençleri inşa edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, TEKNOFEST’e ilişkin paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “Vatanına sevdalı bilim insanları, mühendisleri, münevverleri, girişimcileri olarak, Türkiye Yüzyılı’nı TEKNOFEST gençleri inşa edecek. Yolunuz açık olsun” ifadesini kullandı. Erdoğan paylaşımda, TEKNOFEST görüntüleriyle derlenen bir videoya da yer verdi.

Fidan’dan ziyaret

TEKNOFEST’e kabineden ziyaretler sürüyor. Dün festival alanını Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da ziyaret etti. Stantları gezen bakanlar vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

ATAK milli silaha kavuşuyor

TSK’nın etkin şekilde kullandığı ATAK helikopteri, milli olarak geliştirilen 20 milimetre burun topuyla daha da güçlenecek. Türkiye’nin önde gelen silah üreticilerinden SARSILMAZ, festival alanındaki stantta ATAK helikopterinde kullanılacak 20 milimetre topun mock-up’ını sergiledi. Şu an ön üretimi yapılmış toplardan biriyle yer altındaki 200 metrelik poligonda testler yapılıyor, diğeriyle de ATAK helikopteri üzerindeki entegrasyon çalışmaları sürüyor. Her iki çalışmanın da yıl sonuna kadar tamamlanıp 2024 itibarıyla hattan çıkacak ATAK’lara verilmesi planlanıyor.”

Güneş enerjili İHA

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Mühendisliği bölümü öğrencileri, güneş enerjisiyle çalışan insansız hava aracı (İHA) geliştirdi. Proje, TEKNOFEST Ankara’da sergilendi. Sadece pille uçtuğunda 1 saat havada kalabilen İHA, güneş enerjisiyle uçtuğunda 8,5 saat havada kalabiliyor. Proje yetkilileri, geliştirildiği takdirde İHA’nın günlerce havada kalabileceğini vurguladı. Güneş enerjili İHA, 8 metre kanat açıklığına sahip.

Gurur duyuyoruz

Yurt dışında yaşayan Türk gençleri, ülkeleriyle gurur duyuyor. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) işbirliğinde “SKY Global Türk Staj Programı” kapsamında Türkiye’ye gelen gençler, TEKNOFEST’te gördüklerinden dolayı, gelinen noktanın gurur verici olduğunu belirtti. Festivale Avustralya’dan katılan, havacılık ve uzay mühendisliği bölümünde eğitimini sürdüren Kağan Uçar, “Vatanımla gurur duyuyorum, bugün gençlerin ve çocukların gökyüzüne meraklı bakışları ve heyecanları beni çok umutlandırdı” dedi.





Hasan Mandal

Artık aranan ülkeyiz

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Türkiye’nin teknoloji alanında yaptığı atılımları TEKNOFEST Ankara’da Yeni Şafak’a değerlendirdi. Son yıllarda yapılan çalışmalarla Türkiye’nin sınıf atladığını kaydeden Mandal, “Artık teknoloji ve iklim odaklı projelerle Türkiye’yi ayağa kaldırıyoruz” dedi. Dünyanın geçtiği pandemi, enerji ve gıda krizi gibi zorlu koşullardan dolayı teknolojinin değişim içine girdiğini ifade eden Mandal, “Artık biz yurt dışına çıktığımız zaman bilim diplomasisini konuşuyoruz. İklim odaklı, teknoloji odaklı neler yapabiliriz onu konuşuyoruz. Geçmişte yaptıklarımıza ilgi duymayan ülkeler, artık kapımıza geliyor. Geçmişte bize, ‘Size hangi işleri yaptırabiliriz?’ diyorlardı. Şimdi ‘Sizden hangi teknolojileri alabiliriz?’ diye geliyorlar. Türkiye son yıllarda yaptığı atılımla savunma sanayii ve teknolojide basamakları bir bir tırmanıp aranan ülke haline geldi” diye konuştu. TEKNOFEST kuşağına da değinen Mandal, bu değişim ve gelişimin, geleceğin sesi olduğunu vurguladı: “2018’de ilk TEKNOFEST düzenlendiğinde gençler öğrenmek için geliyorlardı. Artık ürünleri kendileri geliştirmek için geliyor.”











