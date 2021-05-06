Kapanmadan önce önünde uzun kuyruklar vardı şimdi sinek avlıyor.

Koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında açıklanan tam kapanma kararları sonrasında birçok iş yerinde olduğu gibi kuruyemişçiler önünde de uzun kuyruklar görülmüştü. Kısıtlama başlamadan önce vatandaşların en fazla tercih ettiği dükkânlardan olan kuruyemişçiler, şimdilerde iş yerlerini sadece bozulmalarını engellemek adına ürünlerini havalandırmak için açıyor.

“Dükkânımızı artık müşteri için değil ürünlerimizin bozulmaması için açıyoruz”

Eskişehir’in Köprübaşı caddesinde 10 yıldır kuruyemişçilik yapan Görkem Türkoğlu, tam kapanma kararlarının açıklanmasından sonraki süreçte kuyruklar oluşan iş yerini, kısıtlamaların uygulanmaya başlamasıyla birlikte artık sadece ürünlerini havalandırmak için açtığını söyledi.

Satışlar düştü

Türkoğlu, “Tam kapanma uygulamasında bizim kuruyemişçiler olarak dükkanımızı açmaya iznimiz var. Biz de bu izne dayanarak dükkânımızı açtık, fakat müşteri sayısı çok az. İnsanlar evlerinden çok nadiren ihtiyaçlarını karşılamak için çıktıkları için satışlarımız çok düştü. Bazı günler neredeyse hiç satış yapamadığımız oluyor. Buna rağmen kararlar açıklanmadan önce yaptığımız stoklar kapalı kalarak bozulmasın diye havalandırmak için dükkânı açmak gerekiyor. Dükkânımızı artık müşteri için değil ürünlerimizin bozulmaması için açıyoruz” diye konuştu.