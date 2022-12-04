Kapasite tüm AB’den fazla: Düzensiz göçle mücadele

Türkiye, Suriyeli ve Afganistan başta olmak üzere sığınmacıları misafir ederken, düzensiz göçle de mücadele veriyor. Hassas görevde büyük rol İçişleri Bakanlığı’na bağlı Geri Gönderme Merkezleri’ne (GGM) düşüyor. Yoğun bir düzensiz göç baskısı altında olan Türkiye, 30 GGM noktası ve 20 bin 540 kapasitesi ile Avrupa ülkelerini geride bıraktı. İngiltere, Avrupa Birliği’nden ayrılmadan önce birliğin Geri Gönderme Merkezleri kapasitesi 21 bin civarındayken şu anda 20 bin kapasiteye sahip. AB ülkelerinde toplam 122 GGM bulunuyor. AB ülkelerinde toplam 696 bin 35 düzensiz göçmen tespit edilmesine rağmen bunlardan 73 bin 30’u sınır dışı edildi.

KAÇAK GİRİŞTE YÜZDE 38’LİK AZALMA

2022 yılında 260 bin 139 düzensiz göçmenin Türkiye’ye girişi engellendi. Yılın ilk 11 aylık döneminde sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 109 bin 816’ya yükseldi. 2016 yılından bu yana Türkiye’ye girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı ise 2 milyon 723 bin 560 olurken, sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı ise 435 bin 325’e ulaştı. Doğu ve güney sınırlarında verilen mücadele sonucunda kaçak giriş denemelerinde önceki yıla göre yüzde 38 azalma gerçekleşti. Yakalanan düzensiz göçmen sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 79 artışla 219 bin 455’e ulaştı. GGM’lerde 103 farklı uyruktan 17 bin 366 yabancı idari gözetim altında tutuluyor.

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VERİLER KAYIT ALTINDA

850 kapasiteli ve tamamı dolu olan Ankara Akyurt’taki GGM’ler kapılarını Yeni Şafak’a açtı. Yakalanan ve ülkelerine geri gönderilmek üzere GGM’lere yerleştirilen kaçak göçmenlerin öncelikle kimlik bilgileri teyit ediliyor, parmak izi kayıtları alınıp, fotoğrafları çekiliyor. Alınan bu bilgiler Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Göç İdaresi Başkanlığı arasında kurulan ortak veri tabanına kaydediliyor. Tam donanımlı merkezlerde düzensiz göçmenlerin tüm ihtiyaçları karşılanırken, haklarını bilmeleri için bilgilendirme yapılıyor. Merkez, sosyal faaliyet alanlarından, temel ihtiyaç alanlarına kadar tüm gereksinimleri sağlıyor. Sistem odasında toplu kullanım alanlarının anlık takibi sağlanıyor. Kayıtlar en az altı ay geriye dönük olacak şekilde muhafaza ediliyor.

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Ramazan Seçilmiş

Haksız ithamlarla karşılaşıyoruz

Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürü Ramazan Seçilmiş, “Bizim sınır dışı başarı oranlarımız arttıkça, GGM’ler ile ilgili zaman zaman haksız ithamlar ile karşı karşıya kalıyoruz. Yunanistan’ın insanlık dışı muamelelerine ses çıkaramayan, onların gerek Ege Denizi’nde, gerek Edirne sınırında göçmenlere yönelik kötü muamelelerini görmeyenler bizim geri göndermelerimizi karalıyorlar. 2020 yılından bu yana Yunanistan’ın geri itmelerinden kaynaklı 170 göçmen hayatını kaybetti. Buna dair bir uluslararası rapor, bir haber göremezsiniz” dedi.

109 bin göçmen sınır dışı edildi

2015’ten bu yana yürütülen sınır dışı etme operasyonları kapsamında bu yılın ilk 11 ayında rekor kırıldı. Türkiye sınır dışı etme operasyonları kapsamında yakalanan her 100 düzensiz göçmenin 70'ini sınır dışı ediyor. 2019 yılında 107 bin düzensiz göçmen sınır dışı edilmiş ve en fazla sınır dışı sayısına ulaşılan yıl olmuştu. Bu yıl ise 11 aylık dönemde 109 bin 816 düzensiz göçmen sınır dışı edildi ve 2019’un verileri geride bırakıldı.