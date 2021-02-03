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Kapıkule Sınır Kapısı'nda operasyon: Bir tırda 230 kilogram esrar ele geçirildi

Türkiye-Bulgaristan gümrük kapısı Kapıkule'de boş olarak girdiğini beyan eden TIR'da yoğunluk tespit edildi. Yapılan inceleme sonrası araçta 230 kilogram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Narkotik dedektör köpekler &quot;Belga ve Lili&quot; TIR'da detaylı arama yaptı.
Narkotik dedektör köpekler "Belga ve Lili" TIR'da detaylı arama yaptı.

Yurt dışından Türkiye'ye giriş yapan E.B'nin kullandığı TIR, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin şüphesi ve risk analizleri çerçevesinde X-ray taramasına sevk edildi.

Boş olarak girdiği beyan edilen araçta şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine narkotik dedektör köpekler "Belga ve Lili"'nin de katılımıyla yapılan detaylı aramada tır dorse tavanının sacla kapatıldığı belirlendi.

Sac levhanın sökülmesi ile gizli bölmeye saklanan paketler halinde 230 kilogram esrar ele geçirildi. TIR şoförü E.B. gözaltına alındı.

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