Kapıkule Sınır Kapısı'nda operasyon: Bir tırda 230 kilogram esrar ele geçirildi

Ekonomi

Bakan Varank: 2021 yılının 2023 hedeflerimiz doğrultusunda bir atılım yılı olacağına inanıyorum

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, ''Ekonomi ve hukuk alanındaki reform gündemimizin hayata geçmesiyle ben bu ivmenin çok daha hız kazanacağına, 2021 yılının 2023 hedeflerimiz doğrultusunda bir atılım yılı olacağına inanıyorum'' açıklamasında bulundu.