Kapılardan geçemeyince satmaya karar verdiler: Bin 400 kilogramlık boğanın fiyatı dudak uçuklattı

Evlatlarından ayırmadan boğayı besleyip büyüttüğünü anlatan Ayşe Zeybek, şu şekilde açıklamada bulundu: 3 aylıkken satın aldık. Küçük olduğu için sütle bir süre besledim ve sonrasında buzağı yemi vermeye başladım. Kınalı kuzumla yanına geldiğimde konuşuyorum, muhabbet ediyorum. Bakımını 2.5 yaşına kadar ben yaptım, besledim, büyüttüm. Kurbanda satmaya karar verdik, çünkü kapılardan geçemeyecek duruma geldi. Yaklaşık 1 ay önce tarttığımızda bin 400 kilo gelmişti. Kurban Bayramı’nda boğamıza 30 bin TL fiyat biçtik. Allah nasip ederse satacağız.