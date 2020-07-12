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Gündem Kapılardan geçemeyince satmaya karar verdiler Bin 400 kilogramlık boğanın fiyatı dudak uçuklattı
İZMİR TÜRKİYE EKONOMİSİ

İzmir haberleri: Bin 400 kilogramlık boğa satışta: Kapılardan geçemeyince satmaya karar verdik

Kapılardan geçemeyince satmaya karar verdiler: Bin 400 kilogramlık boğanın fiyatı dudak uçuklattı

İzmir’in Menemen ilçesinde yaşayan Ayşe Zeybek, evladı gibi baktığı bin 400 kilogram gelen boğayı kapılardan geçemeyecek kadar kilo almaya başlayınca Kurban Bayramı öncesi üzülerek satışa çıkardı. Boğanın satışa çıkacağını duyan vatandaşlar ise fotoğraf çektirmek için Zeybek’in kapısını çalıyor. Boğayı satışa çıkaran Zeybek'in verdiği fiyat dudak uçuklattı. Zeybek, "Yaklaşık 1 ay önce tarttığımızda bin 400 kilo gelmişti. Kurban Bayramı’nda boğamıza 30 bin TL fiyat biçtik. Allah nasip ederse satacağız." dedi.

Haber Merkezi İHA
Sahibinin boyunu geçen ve 2,5 yaşına gelen boğa, kapılardan geçemeyecek duruma geldi.
Sahibinin boyunu geçen ve 2,5 yaşına gelen boğa, kapılardan geçemeyecek duruma geldi.

Menemen ilçesi Süleymanlı Mahallesi’nde hayvancılık yapan Ayşe Zeybek, 3 aylıkken satın aldığı buzağıyı evlatlarından ayırmadan sütle besleyip büyüttü. Sahibinin boyunu geçen ve 2,5 yaşına gelen boğa, kapılardan geçemeyecek duruma geldi.

Sahibinin boyunu geçen ve 2,5 yaşına gelen boğa, kapılardan geçemeyecek duruma geldi.

Yaklaşık 1 ay önce komşuların yardımıyla zorlanarak tartılan boğa bin 400 kilo geldi. Ayşe Zeybek, bayrama kadar bin 500 kiloya ulaşacağı tahmin edilen boğayı üzülerek satışa çıkarttı. Boğanın satışa çıkacağını duyanlar ise hatıra fotoğrafı çektirmek için Ayşe Zeybek’in kapısını çalıyor.

Sahibinin boyunu geçen ve 2,5 yaşına gelen boğa, kapılardan geçemeyecek duruma geldi.

'Kapılardan geçemeyince satmaya karar verdik'

Evlatlarından ayırmadan boğayı besleyip büyüttüğünü anlatan Ayşe Zeybek, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "3 aylıkken satın aldık. Küçük olduğu için sütle bir süre besledim ve sonrasında buzağı yemi vermeye başladım. Kınalı kuzumla yanına geldiğimde konuşuyorum, muhabbet ediyorum. Bakımını 2.5 yaşına kadar ben yaptım, besledim, büyüttüm. Kurbanda satmaya karar verdik, çünkü kapılardan geçemeyecek duruma geldi. Yaklaşık 1 ay önce tarttığımızda bin 400 kilo gelmişti. Kurban Bayramı’nda boğamıza 30 bin TL fiyat biçtik. Allah nasip ederse satacağız."

Sahibinin boyunu geçen ve 2,5 yaşına gelen boğa, kapılardan geçemeyecek duruma geldi.

Kapılardan geçemeyince satmaya karar verdiler: Bin 400 kilogramlık boğanın fiyatı dudak uçuklattı
FOTOĞRAF 5
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Menemen ilçesi Süleymanlı Mahallesi’nde hayvancılık yapan Ayşe Zeybek, 3 aylıkken satın aldığı buzağıyı evlatlarından ayırmadan sütle besleyip büyüttü.
Title
Sahibinin boyunu geçen ve 2,5 yaşına gelen boğa, kapılardan geçemeyecek duruma geldi.
Title
Yaklaşık 1 ay önce komşuların yardımıyla zorlanarak tartılan boğa bin 400 kilo geldi.
Title
Ayşe Zeybek, bayrama kadar bin 500 kiloya ulaşacağı tahmin edilen boğayı üzülerek satışa çıkarttı. Boğanın satışa çıkacağını duyanlar ise hatıra fotoğrafı çektirmek için Ayşe Zeybek’in kapısını çalıyor.
Title
Evlatlarından ayırmadan boğayı besleyip büyüttüğünü anlatan Ayşe Zeybek, şu şekilde açıklamada bulundu: 3 aylıkken satın aldık. Küçük olduğu için sütle bir süre besledim ve sonrasında buzağı yemi vermeye başladım. Kınalı kuzumla yanına geldiğimde konuşuyorum, muhabbet ediyorum. Bakımını 2.5 yaşına kadar ben yaptım, besledim, büyüttüm. Kurbanda satmaya karar verdik, çünkü kapılardan geçemeyecek duruma geldi. Yaklaşık 1 ay önce tarttığımızda bin 400 kilo gelmişti. Kurban Bayramı’nda boğamıza 30 bin TL fiyat biçtik. Allah nasip ederse satacağız.
Kapılardan geçemeyince satmaya karar verdiler: Bin 400 kilogramlık boğanın fiyatı dudak uçuklattı
İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan Ayşe Zeybek, evladı gibi baktığı bin 400 kilogram gelen boğayı kapılardan geçemeyecek kadar kilo almaya başlayınca Kurban Bayramı öncesi üzülerek satışa çıkardı. Boğanın satışa çıkacağını duyan vatandaşlar ise fotoğraf çektirmek için Zeybek'in kapısını çalıyor. Boğayı satışa çıkaran Zeybek'in verdiği fiyat dudak uçuklattı. Zeybek, "Yaklaşık 1 ay önce tarttığımızda bin 400 kilo gelmişti. Kurban Bayramı'nda boğamıza 30 bin TL fiyat biçtik. Allah nasip ederse satacağız." dedi.


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