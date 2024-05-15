Kaprisli bürokrat emeğimizi zayi edemez

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “AK Parti'ye güç katacak, ufuk, vizyon, dinamizm, heyecan katacak şahsiyetlere ihtiyacımız var” dedi.

Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, 31 Mart seçim sonuçlarını değerlendirdi. “31 Mart seçim sonuçlarına dair kapsamlı iç muhasebemizi partimizin yetkili organlarında yaptık, yapıyoruz ve yapacağız” diyen Erdoğan şöyle devam etti: “Komplekse kapılmadan, eleştirilere kulaklarımızı asla tıkamadan bu süreci büyük bir öz güven ve şeffaflıkla yönetiyoruz.”

YANLIŞTA ISRAR KAYBETTİRİR

“Bir defa şu gerçeğin gayet farkındayız. Hata değil yanlışta ısrar etmek kaybettirir. Siyasetin inişli çıkışlı serencamında esas mesele hep istikamet üzerinde kalabilmektir. Her zaman söylediğimiz gibi AK Parti, milletin kurduğu, tabelasını milletin astığı, siyaseti daima millet için milletle birlikte yapmış bir partidir. Milletle kurduğumuz gönül köprülerini kimse yıkamaz ve yıkamayacaktır. Halkla araya mesafe koymanın, duvar örmenin, sokakla çarşıyla pazarla mahalleyle bağı zayıflatmanın bizim siyaset geleneğimizde yeri yoktur.”

EKSİĞİMİZ VARSA DÜZELTMELİYİZ

“Bu konularda eksiğimiz, hatamız, problemimiz, millete karşı bir kusurumuz varsa çok açık söylüyorum mutlaka kendimizi düzeltmemiz gerekiyor. Partimizin ve davamızın geleceği her türlü şahsi kaygının, her türlü kişisel hesabın üzerindedir. Karşılığını sadece Allah’tan bekleyerek gece gündüz demeden koşturan samimi AK Parti neferlerinin emeğini kusura bakmayın ama kibirleri boyunlarını aşan muhterislere kesinlikle kurban edemeyiz.”

NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ

“Siyasetçisiyle, kaprisli bürokratıyla, lobisiyle, çıkar gruplarıyla kimse partimize gönül verenlerin fedakarlığını şahsi heves ve hesapları için zayi edemez. Biz buna göz yummayız, rıza göstermeyiz. Bu partinin genel başkanı ve hepsinden öte bir neferi olarak böyle ağır bir vebali biz şahsen taşıyamayız. ‘Olanda hayır vardır’ düsturuyla 31 Mart seçim sonuçlarını partimiz, hareketimiz ve davamız açısından hayra tebdil etmek için ne gerekiyorsa onu yapmaktan kesinlikle çekinmeyeceğiz.”

GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE!

“İstişare ve yenilenme sürecimizin sonucunda, AK Parti olarak yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam etmekte kararlıyız. AK Parti'nin alametifarikası kendini daima yenileme, tazeleme, büyütme, geliştirme, yeni şartlara adapte etme kabiliyetine haiz olmasıdır. Başlatmayı kararlaştırdığımız kongre sürecimizi bunun en önemli vesilesi olarak görüyoruz. Sizlerden bu süreci zehirlemek, aramızda nifak tohumları ekmek için pusuda bekleyen fitne tüccarlarına karşı dikkatli olmanızı bekliyorum. İnşallah bu süreci kılı kırk yaran bir kuyumcu titizliğiyle yürüteceğiz. Kırarak, dökerek, dağıtarak değil, tam tersine toparlayarak, birleştirerek, bütünleştirerek, kucaklayarak ilerleyeceğiz. Saflarımızı genişletecek, sıklaştıracağız, partimizi daha da büyütmenin gayretinde olacağız. Yeni isimlerle, yeni değerlerle, yeni hizmet erleriyle kadrolarımızı tahkim ederken partimizin emektarlarına vefasızlık göstermeyeceğiz.”

KONGRELER DİRİLİŞ VESİLESİ OLACAK

“Şunun bilinmesini isterim. Bizim AK Parti'den güç devşirecek isimlere değil, AK Parti'ye güç katacak, ufuk, vizyon, dinamizm, heyecan katacak şahsiyetlere ihtiyacımız var. Bu anlayışla partimizin çatısı altında AK Parti rozetiyle ülkeye ve millete gerçekten hizmet etmek isteyenlere kapımızı kapatmıyoruz. Ama siyaseti kariyer basamağı olarak görenlerle yol yürünemeyeceğini de geçmiş tecrübelerimizin ışığında çok çok iyi biliyoruz. Partimizi zirveye taşıyacak isimlerle, kongrelerimizi birer yeniden diriliş, yeniden şahlanış vesilesi haline dönüştürmek arzusundayız. Özünde bir gönül seferberliği olan kongremiz ancak böyle bir vizyon, kuşatıcılık ve hassasiyetle yürütülmesi durumunda bekleneni verebilir. Unutmayın biz Türk siyasi hayatına damga vurmuş bir partiyiz. Nasıl Türkiye'nin son 21 yılına mührümüzü bastıysak inşallah geleceğine de yine biz yön vereceğiz.”

Siyasetin havası değişti

“Parti olarak her ne kadar hedeflerimizin uzağında kalsak da 31 Mart seçim sonuçlarını müspet karşıladık” diyen Erdoğan, şunları kaydetti: “Sivil siyaseti güçlendiren her sonuç, Türk demokrasisinin istikbali adına eşsiz bir başarıdır. Bizim için önemli olan Türkiye'nin ve Türk demokrasisinin kazanmasıdır. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın olgun duruşu, 31 Mart sonrasında siyasetin genel havasını da değiştirmiştir. Siyasi atmosferde olan yumuşama ikliminde siyasetçilerin mesajları kadar toplumda siyaset kurumuna yönelik güvenin artmasının da önemli payı vardır. Bu iklimin geçici bir bahar esintisi değil, Türk siyasetinin hakim karakteri haline gelmesini ümit ediyoruz. Samimiyetimizi ve yapıcı tavrımızı bugüne kadar muhafaza ettik. Muhalefetteki muhataplarımızın da dirayetli davrandığını görüyor, bundan da ülkemiz siyaseti adına memnuniyet duyuyoruz.”

Tarım bitti demek art niyetin işareti

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla ATO Congresium'da düzenlenen Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Danışma Kurulu Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli mesajlar verdi. “Son 21 yılda hem toprağa hem de toprağı bizim için işleyen çiftçi kardeşlerimize hak ettikleri önemi vermenin gayretinde olduk” diyen Erdoğan, Türk tarımının çehresini ve kaderini değiştirebilmek, daha rekabetçi ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak, sorunlara kalıcı, pratik ve modern çözümler bulabilmek için yoğun mesai harcadıklarını anlattı.

ÇİFTÇİLERİMİZE HAKARETTİR

Üretimin gelişmesi için son 21 yılda reel rakamlarla 1 trilyon 364 milyar lira tarım desteği verdiklerini hatırlatan Erdoğan, “Biliyorsunuz, zaman zaman tarım sektörümüzle ilgili gerçek dışı iddialar gündeme getiriliyor. ‘Çamur at, izi kalsın’ mantığıyla Türkiye'nin tarım politikası kötüleniyor, değersizleştirilmeye çalışılıyor. Bir defa şunu söylemek durumundayım, bu iddialar, bizden önce eli nasırlı çiftçilerimizin emeklerine hakarettir. Elbette yapılan her işin eksiği, fazlası, doğrusu, yanlışı olabilir. Her ülke gibi bizim de sıkıntılarımız var ama ‘Türkiye'de tarım bitti’ demek sadece cehaletin değil, büyük bir art niyetin işaretidir” ifadelerini kullandı.

HESABINI SORACAĞIZ

“Fahiş fiyat artışlarının sadece piyasa şartlarıyla izah edilemeyeceği, buradaki herkesin malumudur” diyen Erdoğan şöyle devam etti: “Bazı temel gıda ürünlerinin fiyatlarında zaman zaman gördüğümüz ani çıkışların gerisinde piyasa koşullarından ziyade fırsatçılık vardır. Şunun bilinmesini isterim. Milletin aşına, ekmeğine ve boğazındaki lokmasına göz dikenlerden bunun hesabını mutlaka soracağız. Enflasyon ve hayat pahalılığına karşı yürüttüğümüz kararlı mücadeleyi, birkaç tamahkarın fiyat oyunlarına kurban vermeyiz, veremeyiz. Meclisimizde görüşülen düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, inşallah devletimizin ilgili kurumlarının eli daha da güçlenecektir.”

Kan bağışçılarına ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı'nca Genel Merkez’de düzenlenen kan bağışı kampanyasına katılanları ziyaret etti. Kan bağışında bulunanlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, burada, İstanbul'da Aralık 2023'te düzenlenen Avrupa Wushu Kungfu Şampiyonası'nda şampiyon olduktan sonra podyumda Filistin bayrağı açarak, dabke dansı yatığı için şampiyonluğu iptal edilen Türk wushu kungfu sporcusu Necmettin Erbakan Akyüz ile de bir araya geldi.

AK Parti'de kamp tarihi netleşti

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, merakla beklenen kamp tarihini açıkladı. Şahin, AK Parti istişare ve değerlendirme toplantılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Şahin, “7-8 Haziran’da Kızılcahamam’da genel merkez yöneticileri ve milletvekilleriyle, 1-2 Temmuz’da ise Genel Merkez Konferans Salonu’nda belediye başkanlarıyla yapılacak istişare ve değerlendirme toplantılarında 31 Mart seçimlerinin sonuçları değerlendirilerek izlenecek yeni yol haritası belirlenecek” dedi. Erdoğan'ın açılış ve kapanış toplantılarına katılacağı kampta seçim sonuçları başta olmak üzere değişim süreci ile ilgili değerlendirmeler yapılacak.







