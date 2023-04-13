Kapuzbaşı Şelalesi ziyaretçilerini büyülüyor

Beş tanesi büyük, iki tanesi küçük olmak üzere 7 noktadan dökülen Kapuzbaşı Şelaleleri ortalama 40-60 metre yükseklikleriyle Türkiye’nin en büyük şelaleleri arasında yer alıyor. Dağ yamaçlarından birbiri ile yarışırcasına akan yan yana yedi şelalenin, doğanın Yahyalı’ya armağan ettiği eşsiz güzelliklerden olduğu belirtiliyor. Yaz aylarının kavurucu sıcaklarında buz gibi suyuyla serinleten şelalenin ilçenin önemli mekânları arasında yer aldığını söyleyen Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, “Takım şelaleleri yıl boyu yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Şelalelerimizin yolu geçen sene yeniden asfaltlanmaya başladı. İnşallah asfaltlama çalışmalarımız yaza doğru sona erecek. Ulaşımda konforu sağladıktan sonra bölgeyi ziyaret edecek turist sayısının giderek artacağını düşünüyorum” dedi.