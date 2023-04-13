Kapuzbaşı Şelalesi ziyaretçilerini büyülüyor

Kayseri’nin Yahyalı ilçesine bağlı Kapuzbaşı Şelaleleri yan yana akan yedi şelaleden oluşuyor.
Beş tanesi büyük, iki tanesi küçük olmak üzere 7 noktadan dökülen Kapuzbaşı Şelaleleri ortalama 40-60 metre yükseklikleriyle Türkiye’nin en büyük şelaleleri arasında yer alıyor. Dağ yamaçlarından birbiri ile yarışırcasına akan yan yana yedi şelalenin, doğanın Yahyalı’ya armağan ettiği eşsiz güzelliklerden olduğu belirtiliyor. Yaz aylarının kavurucu sıcaklarında buz gibi suyuyla serinleten şelalenin ilçenin önemli mekânları arasında yer aldığını söyleyen Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, “Takım şelaleleri yıl boyu yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Şelalelerimizin yolu geçen sene yeniden asfaltlanmaya başladı. İnşallah asfaltlama çalışmalarımız yaza doğru sona erecek. Ulaşımda konforu sağladıktan sonra bölgeyi ziyaret edecek turist sayısının giderek artacağını düşünüyorum” dedi.
300 YATAK KAPASİTELİ
Bölgenin doğa tutkunlarının ve fotoğrafçıların büyük ilgisini çektiğine değinen Başkan Esat Öztürk, “Şelaleyi ziyaret eden vatandaşlar, karşılaştıkları manzaradan çok etkilendiklerini ve imkânı olan tüm vatandaşların görmesi gerektiğini söylüyorlar. Biz de tüm vatandaşlarımızı bu güzelliği görmeye davet ediyoruz. Şelaleler Yahyalı’ya yaklaşık 60 kilometre, Kayseri’ye ise 145 kilometre mesafede. Burada konaklamak isteyen vatandaşlarımız için 16 tane tesisimizde yaklaşık 300 yatak kapasitesi bulunmaktadır” bilgisini paylaştı.