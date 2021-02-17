Gündem Kar kalınlığı 45 santim
İSTANBUL

​Kar kalınlığı 45 santim

Kar kalınlığı 45 santim

İstanbul’da cumartesi gününden bu yana aralıklarla devam eden yağışlarla Hadımköy, Tuzla, Çamlıca, Çekmeköy, Silivri, Beykoz gibi yüksek ve kırsal kesimlerde kar kalınlığı 30-45 santimetreyi buldu. Kar yağışının bu akşam sona ermesi ve sıcaklığın mevsim normallerine yükselmesi bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AKOM'dan paylaşılan verilere göre cumartesi gününden bu yana İBB ekipleri 517 ağaç ve direk devrilmesi, 13 çatı çökmesi olayına müdahale etti.
AKOM'dan paylaşılan verilere göre cumartesi gününden bu yana İBB ekipleri 517 ağaç ve direk devrilmesi, 13 çatı çökmesi olayına müdahale etti.

İstanbul'da cumartesi gününden bu yana etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle kent genelinde 517 ağaç ve direk devrilirken kar kalınlığı yüksek kesimlerde 45 santimetreye ulaştı. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre kar yağışının bu akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Yarın itibarıyla sıcaklığın mevsim normalleri civarına yükselmesi öngörülüyor. Kentte cumartesi gününden bu yana devam eden yağışlarda kar kalınlığı Şişli, Sarıyer ve Kağıthane gibi sahil bölgelerinde 15-20 santimetre, Başakşehir, Sultanbeyli, Eyüp ile Ümraniye gibi iç kesimlerde 20-30 santimetre, Hadımköy, Tuzla, Çamlıca, Çekmeköy, Silivri, Beykoz gibi yüksek ve kırsal kesimlerde ise 30-45 santimetre olarak ölçüldü.

Altı ilde eğitime kar tatili
GÜNDEM
Altı ilde eğitime kar tatili

BARAJLARDA SU SEVİYESİ GİDEREK ARTIYOR

  • AKOM'dan paylaşılan verilere göre cumartesi gününden bu yana İBB ekipleri 517 ağaç ve direk devrilmesi, 13 çatı çökmesi olayına müdahale etti. Bu olaylarda 17 aracın hasar gördüğü kaydedildi. İBB yol bakım ekibi, şimdiye kadar 9 bin 53 ton tuz, 4 ton da solüsyon kullandı. Sokak hayvanları için 200 noktaya düzenli olarak kuru mama bıraktı. İstanbul'a su sağlayan barajların su seviyesi, yağışlı havayla yeniden artışa geçerek yüzde 47,82'ye yükseldi.

Balıkesir-Susurluk yolu

İstanbul kar altında
GÜNDEM
İstanbul kar altında

TEM Otoyolu Gebze mevkii

Trafik felç

Kar ve tipi nedeniyle kapanan Balıkesir-Susurluk kara yolu dün 15 saat kapalı kaldı. Susurluk Kaymakamlığı, yolun açılmasını bekleyen araçlardaki vatandaşlara kumanya dağıttı. Trafiğin felç olduğu bir başka mevkii İstanbul’daydı. TEM Otoyolu Gebze mevkiinde etkili olan kar nedeniyle ilerleyemeyen sürücüler D-100 Karayoluna girmek isteyince Şekerpınar Organize Sanayi bölgesinde bulunan kavşakta trafik kilitlendi. Sürücüler bölgeyi ancak saatlerce bekleyerek aşabildi.
Abone Ol Google News
Barcelonayı dağıttı

Barcelona'yı dağıttı

​Mbappe'nin şov yaptığı maçta Barcelona farklı yenildi.
Eskişehirde korkunç cinayet

Eskişehir'de korkunç cinayet

​Anne ile baba 4 yaşındaki çocuklarıyla birlikte katledildi.
Çalık, o görüşmeyi Yeni Şafaka anlattı

Çalık, o görüşmeyi
Yeni Şafak'a anlattı

"​Pervin Buldan'ın insani ilişkiler çerçevesinde aradım."

RB Leipzig-Liverpool maçında tarihi an.
Tur kapısını araladı

Tur kapısını araladı

Liverpool, deplasmanda Leipzig'i rahat geçti.
Sonuç şaşırtıcı

Sonuç şaşırtıcı

​Rus bilim insanlarından dikkat çeken araştırma.
İstanbulluların <br>karla imtihanı

İstanbulluların
karla imtihanı

​Kayan halk otobüsü korku dolu anlar yaşattı.
'Yerinde karar' <br>dönemine geçtik

'Yerinde karar'
dönemine geçtik

​Bakan Koca'dan toplantı ardından flaş açıklama.
HDP'li Beştaş'ın <br>yüzüne söyledi

HDP'li Beştaş'ın
yüzüne söyledi

"​Sözlerim sırtını PYD'ye dayayan alçaklara..."
Vaka sayısı stabil

Vaka sayısı stabil

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.
Fiyatlar fırladı!

Fiyatlar fırladı!

​Kar ve fırtına balık tezgahlarını vurdu.
Türkçe kimliğimizdir

Türkçe kimliğimizdir

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'den ilan etti.
Gara şehitlerine acı veda

Gara şehitlerine acı veda

​Aynı gün kaçırıldılar birlikte defnedildiler.
Vali Yerlikaya duyurdu

Vali Yerlikaya duyurdu

​İstanbul'da yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

​Beşiktaş'taki evinde ölü bulundu soruşturma başlatıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.