​Kar kalınlığı 45 santim

İstanbul'da cumartesi gününden bu yana etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle kent genelinde 517 ağaç ve direk devrilirken kar kalınlığı yüksek kesimlerde 45 santimetreye ulaştı. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre kar yağışının bu akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Yarın itibarıyla sıcaklığın mevsim normalleri civarına yükselmesi öngörülüyor. Kentte cumartesi gününden bu yana devam eden yağışlarda kar kalınlığı Şişli, Sarıyer ve Kağıthane gibi sahil bölgelerinde 15-20 santimetre, Başakşehir, Sultanbeyli, Eyüp ile Ümraniye gibi iç kesimlerde 20-30 santimetre, Hadımköy, Tuzla, Çamlıca, Çekmeköy, Silivri, Beykoz gibi yüksek ve kırsal kesimlerde ise 30-45 santimetre olarak ölçüldü.

GÜNDEM Altı ilde eğitime kar tatili

BARAJLARDA SU SEVİYESİ GİDEREK ARTIYOR

AKOM'dan paylaşılan verilere göre cumartesi gününden bu yana İBB ekipleri 517 ağaç ve direk devrilmesi, 13 çatı çökmesi olayına müdahale etti. Bu olaylarda 17 aracın hasar gördüğü kaydedildi. İBB yol bakım ekibi, şimdiye kadar 9 bin 53 ton tuz, 4 ton da solüsyon kullandı. Sokak hayvanları için 200 noktaya düzenli olarak kuru mama bıraktı. İstanbul'a su sağlayan barajların su seviyesi, yağışlı havayla yeniden artışa geçerek yüzde 47,82'ye yükseldi.

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Balıkesir-Susurluk yolu

GÜNDEM İstanbul kar altında

TEM Otoyolu Gebze mevkii

Trafik felç

Kar ve tipi nedeniyle kapanan Balıkesir-Susurluk kara yolu dün 15 saat kapalı kaldı.

TEM Otoyolu Gebze mevkiinde etkili olan kar nedeniyle ilerleyemeyen sürücüler D-100 Karayoluna girmek isteyince Şekerpınar Organize Sanayi bölgesinde bulunan kavşakta trafik kilitlendi. Sürücüler bölgeyi ancak saatlerce bekleyerek aşabildi.