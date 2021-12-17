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İSTANBUL

Kar yağışı uyarısı kışlık araç bakım yoğunluğunu artırdı

Kış mevsimine girilmesiyle kışlık araç bakım yoğunluğu arttı. Oto sanayicilerin yoğun mesaisi sürerken, ustalar sürücülerin antifriz ve lastik bakımının yapılması gerektiği konusunda uyardı.

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Haber Merkezi İHA
Kar yağışı uyarısı kışlık araç bakım yoğunluğunu artırdı
Kar yağışı uyarısı kışlık araç bakım yoğunluğunu arttırdı.

Kış mevsimine girilmesiyle kışlık araç bakımının önemi arttı. Soğuk hava şartlarından dolayı araç bakımlarında talep artarken, ustalar önümüzdeki günlerde beklenen kar yağışının yoğunluğu arttırdığını belirtiyor. Ustalar, antifriz ve lastik bakımının yapılması gerektiğini vurgularken, rutin bir kışlık araç bakımının maliyetinin de ortalama 800 lira ile bin lira arasında olduğunu belirtiyor.



"Normal seviyelerden daha fazla bir yoğunluğumuz bulunuyor"


Oto tamir ustası Sezai Çatalbaş, kışın gelmesiyle araç bakımlarında yoğunluk oluştuğunu söyleyerek, "Normal seviyelerden daha fazla bir yoğunluğumuz bulunuyor. Önümüzdeki günlerde de İstanbul’da kar yağışı bekleniyor. Bundan dolayı antifrizler için gelen sürücüler de oluyor. Şu anda da yoğunluğumuz sürüyor, kış lastikleri için de gelenler var" ifadelerini kullandı.

"Buraya gelen araçlarda kışlık lastik yoksa sürücüye uyarıda bulunuyoruz"


Kışlık araç bakımı yapmak isteyen sürücülerin dikkat etmesi gereken hususlardan bahseden Çatalbaş, "Sürücüler araçlarının antifrizlerine dikkat etmesi gerekiyor. Kışlık lastiklere de dikkat edilmesi gerekiyor. Buraya gelen araçlara genel rutin bakımlarını yaptırıyoruz. Fren balata kontrolleri, çeşitli filtreler ve antifrizlerin değişimini sağlıyoruz. Antifriz dört mevsim kullanıldığı zaman daha faydalı oluyor. Buraya gelen araçlarda kışlık lastik yoksa sürücüye uyarıda bulunuyoruz. Kış lastiğinin hava basınç seviyelerinin ve lastiklerin diş aralığına dikkat edilmesi gerekiyor" dedi.

"Kışlık bakımı ortalama 800 lira ile bin lira arasında bir masrafla yapılabiliyor"


Kışlık bakımı yapmayan bir aracın ilerleyen dönemlerde daha fazla masraf çıkarabileceğini belirten Çatalbaş, "Sadece aracına antifriz koymak isteyen biri 250 liralık bir masrafı olacaktır. Bir kışlık bakımı ortalama 800 lira ile bin lira arasında bir masrafla yapılabiliyor. Araç sahipleri kaliteli olan malzemelerle araç bakımlarını yaptırmaları gerekir. Sürücüler masraftan kaçmayarak kışlık bakımlarını zamanında yapmaları gerekiyor" diye konuştu.

İstanbul Valiliğinden kar yağışı uyarısı
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İstanbul Valiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, kentte 16-21 Aralık tarihleri arasında beklenen hava durumu tahminleri konusunda bilgi verilerek, \"Vatandaşlarımızın hava durumunun etkileyeceği durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir\" ifadelerine yer verildi.<br>
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İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tahminlerine göre, İstanbul'da hava bugün ve yarın çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Silivri, Çatalca, Arnavutköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmurlu geçecek.<br>
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18 Aralık Cumartesi günü ise havanın çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu olması beklenirken Başakşehir, Çatalca, Silivri ilçeleri ve ilin yüksek kesimleri kar yağışlı olacak.<br>
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19 Aralık Pazar günü hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmurlu, Arnavutköy, Çatalca ve Silivri ilçeleri karla karışık yağmurlu ve yüksekleri kar yağışlı geçecek.<br>
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Kar yağışının etkili olacağı ilçeler<br><br>Hava 20 Aralık Pazartesi günü parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu olurken, 21 Aralık Salı günü, parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek.
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Kar yağışı Arnavutköy, Ataşehir, Bağcılar, Başakşehir, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Pendik, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi ve Ümraniye ilçelerinde etkili olacak.<br>
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Rüzgar kuzey yönlerden orta kuvvette, cumartesi ve pazar günleri kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 kmsa) şeklinde eserken, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyredecek.<br>
İstanbul Valiliğinden kar yağışı uyarısı
İstanbul Valiliği, kentte bugünden itibaren etkili olması beklenen karla karışık yağmur ve kar yağışı için vatandaşları dikkatli olması yönünde uyardı.


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