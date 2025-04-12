Kar yüzünden ahır ve üstündeki ev çöktü: 35 küçükbaş ve 2 eşek telef oldu

Ahır sahibi ailenin başka bir evde yaşadığı ve can kaybının olmadığı öğrenildi.
Kayseri'nin İncesu ilçesinde ahır ve üzerindeki evin çökmesi sonucu 35 küçükbaş hayvan ve 2 eşek telef oldu.
Kayseri İncesu'da ilçeye bağlı Şeyhşaban köyünde yaşayan İsmail Çakmak'a ait kullanılmayan ev ile altında bulunan ahır, kar ve sağanağın etkisiyle çöktü. Çökme sonucu ahırda bulunan 35 küçükbaş hayvan ve 2 eşek enkazın altında kalarak telef oldu. Çakmak ve ailesinin ahırın yanındaki başka bir evde yaşadığı ve can kaybının olmadığı öğrenildi.
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