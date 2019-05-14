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Kara Havacılık Komutanlığında FETÖ operasyonu

FETÖ'nün Kara Havacılık Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 3'ü helikopter pilotu 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Kara Havacılık Komutanlığı'nda yapılan FETÖ operasyonunda 33 asker, 1 sivil mahrem imam olmak üzere toplam 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

MAHREM İMAMLARLA ARDŞIK ARAMA İLE İRTİBAT

  • Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgütün "mahrem imamları"yla ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen 33 asker ile bu kişileri yönetip yönlendiren bir "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Gözaltı kararı verilen şüpheli askerlerin tamamının aktif görevde olduğu, aralarında iki yüzbaşı ve bir üsteğmenin de bulunduğu bildirildi. Şüphelilerden 3'ünün helikopter pilotu, diğerlerinin ise astsubay rütbesinde görev yapan helikopterlerin bakımından sorumlu teknik personel olduğu kaydedildi.

Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütüldüğü vurgulandı.

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