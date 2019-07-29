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Kara Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu: 41 gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ soruşturmasında 41 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. 16 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca; Ankara ilinde kurulu bulunan umuma açık sabit hatlardan FETÖ silahlı terör örgütünün sivil mahrem imamları tarafından aranmak suretiyle örgütsel iletişim kurdukları değerlendirilen ve haklarında soruşturma başlatılan Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli olan Astsubay rütbesindeki 41 şüpheli hakkında bugün itibarıyla yakalama ve gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 16 şüpheli yakalanmış olup, soruşturma işlemleri devam etmekte.

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