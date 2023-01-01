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Karabağ-Hankendi Operasyonu sonrası Rusya nasıl adım atacak? Ermenistan'a dansöz benzetmesi

Azerbaycan, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla Karabağ-Hankendi antiterör operasyonu başlattı. Gazeteci Rufiz Hafizoğlu, operasyonun detaylarını, dünya kamuoyuna nasıl yansıdığını Yeni Şafak'a değerlendirdi. Hafizoğlu, Rusya'nın çatışmaya müdahale etmeyeceği kararına ilişkin, "Geçtiğimiz günlerde, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ermenistan'a yönelik 'kötü dansöz' benzetmesinde bulunmuştu. Rusya'nın güdümünde olan Ermenistan taraf değiştirerek ABD'ye geçti. İhanet sırası Rusya'ya geldi" ifadelerini kullandı. Hafizoğlu, İran yönetiminin Ermenistan'dan yana tavır aldığını belirterek, Zengezur Koridoru'nun önemine dikkat çekti. Operasyonun ne kadar süreceğine dair sorulan soruya yanıt veren Hafizoğlu, "Bu bir savaş değil, terörle mücadele. Bugün bitmez" dedi.

Pınar Görgü
18:37 . 19/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Gazeteci Rufiz Hafizoğlu, operasyonun detaylarını, dünya kamuoyuna nasıl yansıdığını Yeni Şafak'a değerlendirdi.

Gazeteci Rufiz Hafizoğlu, operasyonun detaylarını, dünya kamuoyuna nasıl yansıdığını Yeni Şafak'a değerlendirdi.

50 yıldır hukuksuz şekilde işgal ettiği Karabağ'dan kovulan Ermenistan sözünde durmadı.


Karabağ'ı Azerbaycan toprağı olarak tanısa da son dönemlerde bölgede yaşanan çatışmalar ve Azerbaycan ordusundaki can kayıpları bardağı taşırdı.


Azerbaycan, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlattı.


Terörle mücadele operasyonunda sivillerin ve sivil altyapı tesislerinin hedef alınmadığı, yüksek hassasiyetli silahlar kullanılarak yalnızca meşru askeri hedeflerin vurulduğu bildirildi.


Azerbaycan Ermeni provokasyonları sonrası harekete geçti: Karabağ'da operasyon resmen başladı
Azerbaycan Ermeni provokasyonları sonrası harekete geçti: Karabağ'da operasyon resmen başladı

50 yıldır hukuksuz işgal ettiği Karabağ'dan kovulan Ermenistan sözünde durmadı. Karabağ'ı Azerbaycan toprağı olarak tanısa da son dönemlerde bölgede yaşanan çatışmalar ve Azerbaycan ordusundaki can kayıpları bardağı taşırdı. Azerbaycan, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu. Terörle mücadele operasyonunda sivillerin ve sivil altyapı tesislerinin hedef alınmadığı, yüksek hassasiyetli silahlar kullanılarak yalnızca meşru askeri hedeflerin vurulduğu bildirildi. Dünyanın gözünü çevirdiği bölgeden sıcak haberler gelmeye devam ediyor. İşte dakika dakika yaşananlar gelişmeler...


Gazeteci Rufiz Hafizoğlu, operasyonun detaylarını, dünya kamuoyuna nasıl yansıdığını Yeni Şafak'a değerlendirdi.


Hafizoğlu, Azerbaycan ordusunun Karabağ'da başlattığı operasyon sonrası kamuoyunda yanlış değerlendirilmemesi adına,
"Sınırda savaş yok. Azerbaycan kendi sınırları içinde bir savaş başlatmaz. Bu bir antiterör operasyonudur"
diye konuştu.

'Rusya Ermenistan'ı 'kötü dansöze' benzetti"'

Azerbaycan ordusunun Karabağ'da başlattığı operasyon sonrası Rusya, Azerbaycan ordusunun Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonu sonrası Rus barış gücünün çatışmaya müdahale etmeyeceğini duyurdu.


Hafizoğlu Rusya'nın kararına ilişkin
, "Rusya'nın güdümünde olan Ermenistan taraf değiştirerek ABD'ye geçti. ABD ile Ermenistan arasındaki ortak askeri tatbikat, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yüzünü Batıya çevirdiğini beyan etmiş oldu. İhanet sırası Rusya'ya geldi. Rusya Ermenistan'ı kötü bir dansöze benzetti"
değerlendirmesinde bulundu.


İran nasıl adım atacak?

İran yönetiminin belli etmese de Ermenistan'dan yana tavır aldığını belirterek Zengezur Koridoru'nun önemine dikkat çeken Hafizoğlu,
"İran'dan yapılan açıklamada, "Bizim bölgede endişemiz var o da Türk birliğidir" denildi. İran'ın, bölgede Türk birlikleri koridoru olmasını istemiyor. Ermenilerin kafasında İran- Ermenistan- Gürcistan üzerinden Karadeniz'e bir koridor oluşturmak İran ekonomisinin gündeminde. İran, Azerbaycan'a ve Türk dünyasına karşı bir nefreti var. Asıl olarak İran'ın burada ekonomik çıkarları söz konusu. Nahçıvan ile Azerbaycan'ı birbirine bağlaması beklenen Zengezur Koridoru İran tarafından kırmızı çizgi olarak görülüyor. Çünkü, koridor İran ile Ermenistan arasındaki kara bağlantısını kesebilir. Bunun en önemli nedeni Türk dünyasının güçlenmesi, ikinci neden ise ekonomi. Bu plan Batı tarafından desteklenmekte. Sadece üç ülke üzerinden geçiş yaparak, Güney'den Doğu'ya kadar ulaşabilirsiniz. Fransa yetkilileri bu proje üstünde çalışıyor. İslam Cumhuriyetiyim diyen İran, Azerbaycan sınırında operasyonun gecikmesine yol açtı. Kardeşlikten bahseden İran nerede?"
şeklinde konuştu.

Operasyonun ne kadar süreceğine dair sorulan soruya yanıt veren Hafizoğlu, "
Bu bir savaş değil, terörle mücadele. Bugün bitmez"
ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ krizinde İran nasıl adım atacak?
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ krizinde İran nasıl adım atacak?

Ermenistan ordusunun ve Karabağ bölgesindeki yasa dışı Ermeni güçlerin, Azerbaycan'a karşı provokasyonlarını son aylarda artırması tansiyonu yükseltti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını bildirdi. Rusya tarafından yapılan açıklamada da, "Çatışmalara Rus barış gücü müdahale etmeyecektir" denildi. Azerbaycan'ın özellikle 2020'de zafere ulaşmasının ardından rahatsızlığını gizleyemeyen güney komşusu İran ise, geride kalan üç yılda sınıra ordu yığıp tatbikatlar yaptı, Bakü yönetimi ve Türkiye'ye tehditler savurdu. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan son olarak Tahran yönetiminin İran ve Ermenistan'ı birbirine bağlayan tarihi güzergahın kapatılmasına ya da sınırlanmasına izin vermeyeceğini söyledi. Peki bu süreçte İran ne yapacak?

Zengezur Koridoru'nun önemi ne: İran'ı neden rahatsız etti?
Zengezur Koridoru'nun önemi ne: İran'ı neden rahatsız etti?

Azerbaycan, uzun süredir devam eden Ermenistan provokasyonlarının ardından düğmeye bastı. Barış için elinden geleni yapan Azerbaycan, bu konuda karşı taraftan bir çaba göremeyince harekete geçti. Azerbaycan, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu. Azerbaycan'ın özellikle 2020'de zafere ulaşmasının ardından rahatsızlığını gizleyemeyen güney komşusu İran'dan da konu ile ilgili açıklama gecikmedi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan son olarak Tahran yönetiminin İran ve Ermenistan'ı birbirine bağlayan tarihi güzergahın kapatılmasına ya da sınırlanmasına izin vermeyeceğini söyledi. Peki, İran'ın uykularını kaçıran Zengezur Koridoru nedir? Zengezur neden önemli? Zengezur Koridoru nerede? Zengezur Koridoru haritadaki yeri neresi? Ayrıntılar haberimizde...


#Azerbaycan
#Rusya
#İran
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