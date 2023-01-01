Karabağ-Hankendi Operasyonu sonrası Rusya nasıl adım atacak? Ermenistan'a 'kötü dansöz' benzetmesi

Trend Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Rufiz Hafizoğlu, operasyonun detaylarını, Yeni Şafak Instagram yayınında Gazeteci Ersin Çelik'e değerlendirdi.
50 yıldır hukuksuz şekilde işgal ettiği Karabağ'dan kovulan Ermenistan sözünde durmadı.
Karabağ'ı Azerbaycan toprağı olarak tanısa da son dönemlerde bölgede yaşanan çatışmalar ve Azerbaycan ordusundaki can kayıpları bardağı taşırdı.
Azerbaycan, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlattı.
Terörle mücadele operasyonunda sivillerin ve sivil altyapı tesislerinin hedef alınmadığı, yüksek hassasiyetli silahlar kullanılarak yalnızca meşru askeri hedeflerin vurulduğu bildirildi.
Azerbaycanlı gazeteci Rufiz Hafizoğlu, operasyonun çok çarpıcı detaylarını, Yeni Şafak Instagram yayınında gazeteci Ersin Çelik'e değerlendirdi.
'Rusya Ermenistan'ı 'kötü dansöze' benzetti'
Azerbaycan ordusunun Karabağ'da başlattığı operasyon sonrası Rusya, Azerbaycan ordusunun Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonu sonrası Rus barış gücünün çatışmaya müdahale etmeyeceğini duyurdu.