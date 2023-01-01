Karabağ-Hankendi Operasyonu sonrası Rusya nasıl adım atacak? Ermenistan'a 'kötü dansöz' benzetmesi

"İran'dan yapılan açıklamada, "Bizim bölgede endişemiz var o da Türk birliğidir" denildi. İran'ın, bölgede Türk birlikleri koridoru olmasını istemiyor. Ermenilerin kafasında İran- Ermenistan- Gürcistan üzerinden Karadeniz'e bir koridor oluşturmak İran ekonomisinin gündeminde. İran, Azerbaycan'a ve Türk dünyasına karşı bir nefreti var. Asıl olarak İran'ın burada ekonomik çıkarları söz konusu. Nahçıvan ile Azerbaycan'ı birbirine bağlaması beklenen Zengezur Koridoru İran tarafından kırmızı çizgi olarak görülüyor. Çünkü, koridor İran ile Ermenistan arasındaki kara bağlantısını kesebilir. Bunun en önemli nedeni Türk dünyasının güçlenmesi, ikinci neden ise ekonomi. Bu plan Batı tarafından desteklenmekte. Sadece üç ülke üzerinden geçiş yaparak, Güney'den Doğu'ya kadar ulaşabilirsiniz. Fransa yetkilileri bu proje üstünde çalışıyor. İslam Cumhuriyetiyim diyen İran, Azerbaycan sınırında operasyonun gecikmesine yol açtı. Kardeşlikten bahseden İran nerede?"