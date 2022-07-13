Gündem Aynı ev 20 gün içerisinde ikinci kez alevlere teslim oldu
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Aynı ev 20 gün içerisinde ikinci kez alevlere teslim oldu

Karabük’te yabancı uyruklu vatandaşların kaldığı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Haber Merkezi İHA
Karabük haberleri: Aynı ev 20 gün içerisinde ikinci kez alevlere teslim oldu
Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın kısa sürede söndürüldü.

Karabük'teki olay, Soğuksu Mahallesi Akçabey Sokak’ta meydana geldi. Irak uyruklu vatandaşların kaldığı iki katlı evin giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi sararken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatılırken öte yandan 24 Haziran 2022 tarihinde de aynı evde yangın çıkmış ve yoğun dumana maruz kalan iki muhabbet kuşu telef olmuştu.

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