Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Karabükte düğün sahibi ile davetli 7 kişiye koronavirüs tedbirlerini uygulamadıklarından 25 bin TL ceza
KARABÜK

Karabük haberleri: Yine bir düğün yine tedbirsizlik: Karabük'te düğünde tedbirleri ihlal edenlere 25 bin TL ceza

Karabük'te düğün sahibi ile davetli 7 kişiye koronavirüs tedbirlerini uygulamadıklarından 25 bin TL ceza

Türkiye'nin farklı yerlerinde koronavirüs tedbirlerine uyulmamaya devam ediyor. Bir tedbirsizlik de Karaük'ten. Eflani ilçesinde bir düğünde denetim yapan jandarma ekipleri, tedbirlere uyulmadığı için düğün sahibi ile düğüne katılan 7 kişiye '1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282'nci maddesi' kapsamında 25 bin 200 TL idari yaptırım cezası uygulandı.

Haber Merkezi DHA
Yetkililere haber verilmeden yapılan düğün
Yetkililere haber verilmeden yapılan düğün

Karabük'ün Eflani'ye bağlı Çengeller Köyü Aşağı Konak Mahallesi'nde 26 Eylül'de bir düğün yapıldı. İlgili makamlara bilgi verilmeden yapılan düğünde Kovid-19 tedbirlerine de uyulmadığı belirlendi.

Düğün salonunda koronavirüs şoku: Hapis cezası talebi
KORONAVİRÜS
Düğün salonunda koronavirüs şoku: Hapis cezası talebi

Jandarma ekiplerince koronavirüs tedbirlerine uyulmayan düğünde, düğün sahibi ile düğüne katılan 7 kişiye '1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282'nci maddesi' kapsamında 25 bin 200 TL idari yaptırım cezası uygulandı.

Tepki çeken düğünün sahibine ceza kesildi!
KORONAVİRÜS
Tepki çeken düğünün sahibine ceza kesildi!
  • Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Karabük İl Jandarma Komutanlığı tarafından sorumluluk alanında Covid-19 ile etkin mücadele kapsamında yapılan kontrol ve denetimlerin yanı sıra Jandarma araçları ile de anonslar yapılmak suretiyle vatandaşlarımızın sürekli olarak bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. Karabük İl Jandarma Komutanlığı'nca Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilgili kurallarca alınan kararlara uyulmasının temini bakımından denetleme ve kontrollere hassasiyetle devam edilecektir."

Bursa'da tedbirler hiçe sayılıyor: 102 bin kişiye 95 milyon lira ceza
FOTOĞRAF 7
Title
Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 57 bin 254 polis, 4 ayda çok sayıda maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı.
Title
Ekipler, 2 bin 117 berber, kuaför, güzellik merkezi, 19 alışveriş merkezi, 5 bin 303 ticari taksi, 100 taksi durağı, 130 pazar yeri ve sosyete pazarı, 8 bin 799 şehiriçi ve şehirler arası toplu ulaşım aracı, 2 bin 547 kahvehane ve kıraathane, 55 hamam, sauna, buhar odası, jakuzi, kaplıca ve kapalı yüzme havuzları, 2 bin 321 lokanta, restoran, kafe, 148 spor merkezi, 159 sahil bantları, park, piknik ve mesire alanları, 160 konaklama tesisi, 587çay bahçesi, 211 dernek lokali, 570 nikah ve düğün salonu, 427 internet kafe, 7 sinema ve tiyatro salonu, 13 lunapark ve tematik park, 63 ganyan bayiini denetledi.
Title
Denetlemeler sonucunda 2 berber, kuaför ve güzellik merkezi ve alışveriş merkezine 3 bin 183 lira, 5 ticari taksiye 2 bin 48 lira, 10 pazar yeri ve sosyete pazarı esnafına 27 bin lira, 6 şehiriçi ve şehirlerarası toplu ulaşım aracına 16 bin 433 lira, 1 kahvehane ve kıraathanede bulunan 63 kişiye 78 bin 972 lira, 1 lokanta, restoran ve kafede bulunan 32 kişiye 29 bin 280 lira, sahil bantları, park, piknik ve mesire alanlarında bulunan 143 kişiye 128 bin 700 ve 3 nikâh ve düğün salonunda bulunan 10 kişiye 9 bin lira ceza kesildi.
Title
Title
Title
Title
Bursa'da tedbirler hiçe sayılıyor: 102 bin kişiye 95 milyon lira ceza
Koronavirüs salgınının etkileri devam etmesine rağmen vatandaşlar tedbirleri hiçe sayıyor. Son haftalarda ölü ve vaka sayısındaki artışın ardından yetkililer tedbirleri ve denetimleri artırdı. Vaka sayılarının en hızlı arttığı illerden biri olan Bursa'da dört ayda yapılanı denetimlerde maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 102 bin 893 kişiye toplam 94 milyon 927 bin 411 lira ceza kesti.

Abone Ol Google News
Bir tank daha imha edildi

Bir tank daha imha edildi

​Azerbaycan görüntüleri yayımladı.
Bakan Pekcan açıkladı

Bakan Pekcan açıkladı

Bugüne kadarki en yüksek eylül ayı ihracat rakamı.
Trumpa geçmiş olsun mesajı

Trump'a 'geçmiş olsun' mesajı

Erdoğan, koronavirüse yakalanan ABD Başkanı'na mesaj gönderdi.
Sivasspor'un rakipleri <br>belli oluyor

Sivasspor'un rakipleri
belli oluyor

​UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi başladı.

Stratejik <br>tepeler ele geçirildi

Stratejik
tepeler ele geçirildi

Azerbaycan karşı saldırılarını sürdürüyor.

Görevinden uzaklaştırıldı

Görevinden uzaklaştırıldı

Kobani eylemleri soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.
Tek tek imha ediliyor

Tek tek imha ediliyor

Azerbaycan ordusu karşı saldırıyı sürdürüyor.

Yeni Şafak, cinayetten dakikalar önceki konuşma kayıtlarına ulaştı.
Koronavirüse yakalandı

Koronavirüse yakalandı

Kendisi ve eşinin testinin pozitif çıktığını açıkladı.
ÖSYM duyurdu

ÖSYM duyurdu

2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı.

Azerbaycan <br>ordusu ilerliyor

Azerbaycan
ordusu ilerliyor

Bu gece bazı stratejik tepeler işgalden kurtarıldı.
Ön talep başladı

Ön talep başladı

​Ormanköy'de mağaza ve dükkanlar açık hava konseptiyle yer alacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.