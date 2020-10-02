Karabük haberleri: Yine bir düğün yine tedbirsizlik: Karabük'te düğünde tedbirleri ihlal edenlere 25 bin TL ceza
Karabük'te düğün sahibi ile davetli 7 kişiye koronavirüs tedbirlerini uygulamadıklarından 25 bin TL ceza
Türkiye'nin farklı yerlerinde koronavirüs tedbirlerine uyulmamaya devam ediyor. Bir tedbirsizlik de Karaük'ten. Eflani ilçesinde bir düğünde denetim yapan jandarma ekipleri, tedbirlere uyulmadığı için düğün sahibi ile düğüne katılan 7 kişiye '1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282'nci maddesi' kapsamında 25 bin 200 TL idari yaptırım cezası uygulandı.
Karabük'ün Eflani'ye bağlı Çengeller Köyü Aşağı Konak Mahallesi'nde 26 Eylül'de bir düğün yapıldı. İlgili makamlara bilgi verilmeden yapılan düğünde Kovid-19 tedbirlerine de uyulmadığı belirlendi.
Jandarma ekiplerince koronavirüs tedbirlerine uyulmayan düğünde, düğün sahibi ile düğüne katılan 7 kişiye '1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282'nci maddesi' kapsamında 25 bin 200 TL idari yaptırım cezası uygulandı.
Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Karabük İl Jandarma Komutanlığı tarafından sorumluluk alanında Covid-19 ile etkin mücadele kapsamında yapılan kontrol ve denetimlerin yanı sıra Jandarma araçları ile de anonslar yapılmak suretiyle vatandaşlarımızın sürekli olarak bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. Karabük İl Jandarma Komutanlığı'nca Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilgili kurallarca alınan kararlara uyulmasının temini bakımından denetleme ve kontrollere hassasiyetle devam edilecektir."