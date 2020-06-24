Karabük’te birden fazla koronavirüs tespit edilen 3 katlı bina izolasyona alındı

Dünya

ABD’de şoke eden görüntüler: Saldırıya uğradı kafasında bıçakla dolaştı

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinden sonra başlayan protesto gösterileri hala devam ediyor. Gösteriler sorasında çıkan bir arbedede yaşananların görüntüsü şoke etti. 4 saldırgan tarafından saldırıya uğrayan bir kişi kafasına saplanan bıçakla sokakta dolaştı.