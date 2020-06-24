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Gündem Karabükte birden fazla koronavirüs tespit edilen 3 katlı bina izolasyona alındı
KARABÜK

Karabük’te birden fazla koronavirüs tespit edilen 3 katlı bina izolasyona alındı

Karabük’te, 3 katlı bina birden fazla koronavirüs vakası tespit edilmesinin ardından izolasyona alındı.

Haber Merkezi DHA
Karabük'te karantinaya alınan bina..
Karabük'te karantinaya alınan bina..

Karabük Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Karabük Kartaltepe Mahallesi’nde bulunan 3 katlı binada koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine binanın izolasyona alınmasına karar verdi. Polis ekibi, binanın yanında önlem alırken, izolasyon 5 Temmuz günü son bulacak.

Karabük Valiliği apartmanın izolasyona alınmasıyla ilgili şu açıklamada bulundu:

  • "Kartaltepe Mahallesi'nde bulunan bir apartman bloğunda birden fazla koronavirüs vakası tespit edilmesi vakaların temaslarının da bulunması nedeniyle vatandaşlarımızın sağlığının korunması, salgının yayılmasını önlemek amacıyla 23 Haziran 17.00’den 5 Temmuz saat 24.00'e kadar izolasyon altına alınması ve izolasyon şartlarına uygun her türlü tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir."

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